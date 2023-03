Junior Achievement del Sur de Nevada anuncia que Brett Valdez es nuevo miembro de la junta directiva

Junior Achievement of Southern Nevada anunció la incorporación de Brett Valdez a su junta directiva. Lo anterior fue dado a conocer por Nancy Katz. Valdez aporta más de 14 años de experiencia bancaria en finanzas y construcción de relaciones y experiencia, anterior como voluntario de la organización sin fines de lucro, dedicada a educar a los jóvenes sobre educación financiera, preparación para la fuerza laboral y espíritu empresarial.

Brett Valdez es el nuevo miembro de la junta directiva de Junior Achievement del Sur de Nevada. [Foto cortesía, vía Nancy Katz / Purdue Marion & Associates]

Valdez conoció Junior Achievement en el Condado Orange, California, donde se ofreció como voluntario para enseñar el programa “JA Our City” a estudiantes de tercer grado. “Con el apoyo del banco, seguirá participando en varios eventos de voluntariado y enseñando el plan de estudios de JA en las escuelas”, detalló Katz en un comunicado.

“Desde la primera vez que me ofrecí como voluntario, inmediatamente vi el impacto que Junior Achievement tuvo en los estudiantes a los que estábamos ayudando”, expresó Valdez, recordando una experiencia memorable al final de la clase, “uno de los estudiantes se me acercó y me dijo: ‘Gracias por venir. ¡Nunca olvidaré este día!’ JA llena un gran vacío en la educación de los jóvenes al ayudar a los estudiantes a aprender finanzas a una edad temprana y brindarles las herramientas y la base que los beneficiarán más adelante”.