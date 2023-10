Israel autoriza la ayuda humanitaria de Egipto a Gaza

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu habla mientras se reúne con el presidente Joe Biden, el miércoles 18 de octubre de 2023, en Tel Aviv. (AP Photo/Evan Vucci)

El presidente Joe Biden se reúne con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el miércoles 18 de octubre de 2023, en Tel Aviv. (AP Photo/Evan Vucci)

El presidente Joe Biden habla mientras se reúne con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el miércoles 18 de octubre de 2023, en Tel Aviv. (AP Photo/Evan Vucci)

El presidente Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu participan en una reunión bilateral ampliada con funcionarios de los gobiernos de Israel y Estados Unidos, el miércoles 18 de octubre de 2023, en Tel Aviv. (AP Photo/Evan Vucci)

KHAN YOUNIS, Franja de Gaza – Israel dice que permitirá a Egipto entregar cantidades limitadas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que la decisión fue aprobada el miércoles a la luz de una petición del presidente visitante de Estados Unidos, Joe Biden. En un comunicado, Netanyahu afirmó que “no frustrará” las entregas de alimentos, agua y medicinas, siempre que los suministros no lleguen a Hamás. En el comunicado no se menciona el combustible, muy necesario. No está claro cuándo empezará a llegar la ayuda. Israel, que controla la mayoría de los pasos fronterizos con Gaza, afirma que no permitirá las entregas desde su territorio. También exigió que se permitiera a la Cruz Roja internacional visitar a los israelíes secuestrados en Gaza.

En declaraciones desde Tel Aviv, adonde el presidente había acudido para mostrar su apoyo a Israel tras el brutal y mortífero ataque terrorista del 7 de octubre, en el que murieron unas 1,400 personas, Biden dijo que había hablado con el gabinete israelí “para acordar la entrega de ayuda humanitaria para salvar vidas de civiles en Gaza”.

“Permítanme ser claro”, dijo Biden. Si Hamás desvía o roba la ayuda, habrá demostrado una vez más que no le preocupa el bienestar del pueblo palestino”.

Biden dijo también que se entregarían otros 100 millones de dólares en ayuda humanitaria a Gaza y Cisjordania.