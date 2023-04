Honraron el Día de la Tierra en The Venetian resort; las marquesinas brillaron de verde el 22 de abril

Los letreros de las torres y marquesinas de The Venetian® Resort Las Vegas: The Venetian, The Palazzo y The Venetian Expo, se iluminaron de color verde, el sábado 22 de abril para honrar el Día de la Tierra.

Los letreros de las torres y marquesinas de The Venetian® Resort Las Vegas: The Venetian, The Palazzo y The Venetian Expo, se iluminaron de color verde, el sábado 22 de abril para honrar el Día de la Tierra. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español, archivo]

El complejo hotelero tiene una larga historia de compromiso con la conservación del medio ambiente. En 2008, The Palazzo se convirtió en la primera propiedad en Las Vegas en lograr la Certificación LEED Plata para Nueva Construcción. En 2022, The Venetian Expo and Convention Center logró la recertificación LEED Gold para edificios existentes.

Los esfuerzos adicionales realizados diariamente por la propiedad incluyen:

La compañía ahorra más de 50 millones de galones de agua a través de la innovadora tecnología de torres de enfriamiento de las instalaciones.

El campus también ahorra más de 25 millones de galones de agua potable cada año mediante el sistema de agua de nanofiltración que se utiliza para el riego, lo que permite que las instalaciones estén completamente “fuera de la red de agua” para las necesidades de horticultura en The Palazzo.

Durante la construcción de The Palazzo, se recicló el 70% de los materiales de desecho, desviando casi 42,000 toneladas de los vertederos. Se utilizó acero fabricado con un 95 % de contenido reciclado y concreto fabricado con un 26 % de contenido reciclado.

El Review-Journal es propiedad de la familia Adelson, incluida la Dra. Miriam Adelson, accionista mayoritaria de Las Vegas Sands Corp., y el presidente y director de operaciones de Las Vegas Sands, Patrick Dumont.