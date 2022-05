Programa deportivo de LVMPD para fortalecer tejido social

Bolden Lions FC comenzó hace 11 meses con el objetivo de inculcar el deporte entre los jóvenes, y al mismo tiempo, ayudarlos a continuar su preparación académica y/o conseguir empleo. [Foto LVMPD]

Con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la comunidad y las autoridades locales, el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD, por sus siglas en inglés) ha creado un programa mediante el cual emplea el deporte como herramienta para mejorar las oportunidades de decenas de jóvenes en la sociedad. Este ha recibido el nombre de Bolden Lions FC.

“Mi enfoque ha sido en la comunidad hispana, fue una idea única y diferente en la manera en que cualquier otro Departamento de Policía aquí en Estados Unidos ha tratado de solucionar un problema. Mi idea fue crear un programa de fútbol soccer competitivo, completamente gratuito, para nuestra comunidad hispana”, comentó el oficial Luis Vidal, durante una entrevista con El Tiempo.

Además de su labor como oficial de policía, Vidal colabora en este programa como entrenador, a través del cual invita a jóvenes de 14 a 18 años a participar. Bolden Lions FC, cuyo nombre fue inspirado en la LVMPD Bolden Area Command, fue creado hace 11 meses e incluso se mantuvo activo durante la pandemia de COVID-19. Comenzó como un programa para varones, no obstante, ahora ya se ha abierto la convocatoria para crear un equipo femenil.

“Hubo dos razones (para crear el programa), crecí en Los Ángeles, había mucho crimen y no había mucha oportunidad porque los jóvenes a veces son producto de lo que está alrededor de ellos y de verdad no tienen una oportunidad para hacer algo positivo… También, crecí con carencias, soy estadounidense de primera generación, mis papás vinieron indocumentados y para mi familia fue difícil aprender un idioma nuevo y tratar de salir adelante; entonces, a veces los padres no tienen la oportunidad de pensar y darle a entender a los jóvenes que hay más para su vida que solo lo que tienen frente a ellos”, compartió Vidal.

El programa es totalmente gratuito y además de practicar fútbol, los oficiales ayudan a los jóvenes a solicitar becas académicas con universidades interesadas en reclutar jugadores para sus equipos. Adicionalmente, brindan apoyo para obtener un trabajo, licencia para conducir y educación financiera.

“Es el primer año que LVMPD dará dos becas para ir a la universidad y van a estar disponibles cada año al terminar la temporada. Es ocupar el deporte como una motivación para que los jóvenes saquen buenas calificaciones y tengan la oportunidad que otras personas tienen. Esa es la base del programa”, explicó Vidal.

Cabe mencionar que la práctica de fútbol soccer a nivel local puede costar miles de dólares al año, entre costos de mensuales con el equipo, indumentaria, inscripción en torneos, viajes, entre otros. Pero esto es algo de lo que no se tienen que preocupar las familias que participen en Bolden Lions FC.

“LVMPD y nuestros patrocinadores pagan eso para hacerlo posible para los jóvenes, al mismo tiempo, en lugar de que ellos nos paguen, se ocupa que obtengan buenas calificaciones y enseñarles cómo ser mejores estudiantes. Guiarlos de la manera correcta”, dijo Vidal.

Como ya se mencionó, el programa es gratuito pero se les pide a los participantes que jueguen a un nivel competitivo y que mantengan un buen promedio académico en su respectiva escuela. Sin embargo, los oficiales comprenden que esto puede ser un proceso y por tal motivo se enfocan en los estudiantes que académicamente necesiten más ayuda.

“Tenemos policías que son entrenadores y a un capitán jubilado que tiene licencias nacionales para ser entrenador de fútbol. Deben tener la actitud para poder aprender a jugar a ese nivel, sabemos que muchos de los jóvenes no han tenido la oportunidad de jugar, pero con tener la actitud nosotros podemos trabajar con ellos”, concluyó Vidal.

Bolden Lions FC llevará a cabo visorias del 21 al 23 de junio, de 6:00 a 9:00 p.m., en el campo #3 de Buckskin Basin Park, el cual se ubica en 7350 W. Buckskin Avenue.

Para más información, llame al (702) 376-8357, envíe un correo electrónico a L14802V@lvmpd.com, o visite: www.facebook.com/BoldenLions

Contacte a Anthony Avellaneda en: aavellaneda@reviewjournal.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.