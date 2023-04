Hace posible “Habitat For Humanity” el Sueño Americano para la familia Paredes Manríquez

“Habitat For Humanity tiende la mano a personas que lo necesitan; cuando iniciamos el proceso, siempre estuvieron con nosotros tomados de la mano en la construcción de la casa”, dijo visiblemente emocionada Carmen Manríquez, luego de recibir las llaves de su casa, agregando que “ellos realmente te sostienen como una familia”.

Habitat For Humanity Las Vegas presentó la casa #118 a la familia formada por Carmen Manríquez y Dionisio Paredes y sus dos pequeños niños, Ángel Mateo y Eli Matías. La pareja contribuyó con 500 horas de sudor combinado, para construir su nueva casa. En la foto, a la derecha, Angela Phillip, directora ejecutiva de la organización. El viernes, 14 de abril de 2023 en 1928 Zanadee Street, Henderson, Nevada. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Habitat For Humanity Las Vegas presentó la casa #118 a la familia formada por Carmen Manríquez y Dionisio Paredes y sus dos pequeños niños, Ángel Mateo y Eli Matías. La pareja contribuyó con 500 horas de sudor combinado, para construir su nueva casa. Más de 250 voluntarios los ayudaron en la construcción de su vivienda. El viernes, 14 de abril de 2023 en 1928 Zanadee Street, Henderson, Nevada. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

El eslogan de la ciudad de Henderson es “Un lugar para llamar hogar”, y nada se ajusta más a eso que la vivienda que recibieron Carmen Manríquez y Dionisio Paredes.

La presentación y entrega de las llaves de la casa #118 de Habitat For Humanity Las Vegas, aconteció el viernes 14 de abril de 2023 y contó con la presencia de ejecutivos de la organización e importantes donadores, así como voluntarios que ayudaron en la construcción de la vivienda.

La familia Paredes Manríquez abrió las puertas de su nuevo hogar a Las Vegas Review-Journal en Español.

Carmen Manríquez nació en esta ciudad, pero a los dos años de edad la llevaron a León, Guanajuato, México, allá cursó sus estudios y regresó a esta ciudad en 2015; mientras que su esposo Dionisio Paredes, es originario de Veracruz, México y ha estado viviendo en Las Vegas desde 2013.

“El Sueño Americano tiene distintas acepciones, dependiendo de cada persona; para nosotros significa la formación de una familia, tener un lugar donde vivir de manera digna para nosotros y nuestros hijos”, destacó Carmen puntualizando que “esta bendición –la vivienda- viene de Dios, ya que nosotros estábamos buscando esta casa desde hace mucho tiempo. Trabajamos mucho para ahorrar y tener los recursos necesarios, primero compramos una casa rodante, la fuimos reparando y arreglando las cosas, ya que la adquirimos en muy malas condiciones”.

Carmen y Dionisio son claro ejemplo de muchos latinos que vienen de otro país y, a base de trabajo duro y muchos sacrificios, logran mejorar la calidad de vida de sus familias.

La pareja contrajo matrimonio en 2018. Poco tiempo después fueron notificados que no podrían tener hijos, debido a problemas de infertilidad; sin embargo, la pareja no se dio por vencida y buscaron una segunda opinión médica, luego de analizar muchas opciones fueron bendecidos con su primer hijo a quien pusieron por nombre Ángel Mateo, pero la gloria de Dios les permitió ser padres nuevamente en 2021, con Eli Matías, que ahora tiene 11 meses de nacido.

En 2021 Dionisio Paredes también celebró la dicha de convertirse en residente permanente, lo que le permite abrir el abanico de oportunidades para él y su familia. Desde el inicio de su odisea con Habitat for Humanity, Carmen y Dionisio pusieron su corazón en el proyecto de la vivienda, y completaron más de 500 horas de trabajo voluntario, junto a otras 250 personas que se solidarizaron con ellos.

La entrega de las llaves y ceremonia de corte inaugural fue moderada por la directora ejecutiva de Habitat for Humanity Las Vegas, Angela Phillips. También se destacaron comentarios y una presentación clave del patrocinador Super Build Fox 5.

Habitat for Humanity Las Vegas construye viviendas unifamiliares en todo el Condado Clark para familias trabajadoras que ganan menos del 80% del ingreso medio del área. La casa se vende sin obtener ganancias a través de una hipoteca sin interés, y las familias ofrecen su trabajo como voluntarios para ayudar a construir Viviendas de Hábitat, incluida la que eventualmente comprarán.

Patrocinadores, donantes, voluntarios y familias trabajan juntos para construir viviendas y establecer familias y hacer crecer una comunidad de vecinos. Entre los socios de la casa #118 están la Fundación Vegas Golden Knights, Fox 5, Toyota, funerarias y cementerios Palm, Les Olson IT, Barclays, The Penta Building Group, Diamondback Land Surveying y The Home Depot.