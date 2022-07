El reto del regreso a clases para niños sin hogar

La organización Nevada Partnership for Homeless Youth está realizando esfuerzos para apoyar a niños y jóvenes sin hogar en el valle de Las Vegas, dandoles los recursos necesarios para el regreso a clases. [Foto NPHY]

Este verano, muchas familias se preparan con entusiasmo para el próximo ciclo escolar, sin embargo, para personas en situaciones vulnerables esto representa grandes dificultades si no cuentan con los recursos para mandar a sus hijos a la escuela con las herramientas necesarias.

La organización Nevada Partnership for Homeless Youth (NPHY) está realizando esfuerzos para apoyar a niños y jóvenes sin hogar en el valle de Las Vegas, enfocados en estudiantes de primero a doceavo grado, pero para tener éxito en su meta, requieren de la ayuda de la comunidad.

“Es algo muy difícil, tenemos menos de un mes hasta el regreso a clases. Para los niños sin hogar es un tiempo muy complicado porque no tienen los recursos que necesitan. Nosotros le pedimos apoyo a la comunidad, pueden ir a nuestro sitio web para ver qué artículos se requieren, también pueden juntarse con amigos para colectar útiles y los pueden traer a nuestra organización”, comentó el director ejecutivo de NPHY, Arash Ghafoori, durante una conversación con Las Vegas Review-Journal en Español.

De acuerdo con NPHY, tan solo el año pasado, hubo más de 10,000 alumnos sin hogar inscritos en el Distrito Escolar del Condado Clark, quienes, debido a los costos, no tienen la oportunidad de comprar sus útiles escolares, ropa, ni de participar en actividades extracurriculares en deportes o arte.

“Si un niño si hogar no tiene los artículos necesarios, tal vez no va a ir a la escuela, porque se van a sentir mal o tal vez otros niños van a burlarse de ellos. A veces, un menor que está en la escuela no puede jugar en los equipos o hacer otra actividad porque no tiene los recursos”, dijo Ghafoori.

Este año, la organización cuenta con un nuevo sistema para recaudar fondos. Los interesados solo deben enviar un mensaje de texto con la palabra “NPHY” al 801801 para realizar una donación, la cual se destinará para ayudar a los menores durante todo el año escolar y así puedan permanecer en clases.

“Nos estamos preparando para los menores que van a venir (a la organización) para asearse, vamos a necesitar más ropa y más comida”, acotó Ghafoori.

En la sede principal de NPHY, o en algunos de sus albergues, los niños y jóvenes sin hogar tienen la oportunidad de asearse, comer y obtener ropa en buen estado; además de útiles escolares como libretas, tijeras, marcadores, lápices y lapiceros, entre otros. Esta organización busca ayudar a cerca de 600 estudiantes, sin embargo, están previendo que la cifra de menores sin hogar pudiera haber aumentado debido a la inflación y crisis económica que vive actualmente el país.

“La verdad, con los impactos en la economía que están pasando, como la inflación y el aumento de rentas en Nevada, muchas personas no tienen la estabilidad que necesitan y eso va a impactar a niños. Nosotros nos estamos preparando para ver a más niños sin hogar este año, porque pensamos que las condiciones no son favorables para mucha gente”, concluyó Ghafoori.

De acuerdo con Ghafoori, la recaudación de útiles escolares estará abierta hasta el 22 de julio. Para obtener una lista de los suministros necesarios o para hacer una donación monetaria, visite www.nphy.org. Para inscribirse en una campaña, envíe un correo electrónico a events@nphy.org.