El privilegio de ser madre fue destacado por Selene Lozada y su equipo de trabajo en PLT

Deseo que pasen un buen Día de las Madres, dijo el superintendente Jesús F. Jara a las personas reunidas en el desayuno organizado por Selene Lozada y PLT. El lunes 8 de mayo de 2023 en el Centro de Apoyo Familiar. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

El privilegio de ser madre fue destacado por Selene Lozada y su equipo de trabajo en un desayuno organizado por Parent Leadership Team of Nevada. En la foto el superintendente Jesús F. Jara es flanqueado por Selene Lozada –izquierda- y Yohara Beltrán. El lunes 8 de mayo de 2023 en el Centro de Apoyo Familiar. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

El privilegio de ser madre fue destacado por Selene Lozada y su equipo de trabajo en un desayuno organizado por Parent Leadership Team of Nevada. En la foto la fideicomisaria del CCSD, Brenda Zamora. El lunes 8 de mayo de 2023 en el Centro de Apoyo Familiar. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

El privilegio de ser madre fue destacado por Selene Lozada y su equipo de trabajo en un desayuno organizado por Parent Leadership Team of Nevada. En la foto Yesenia Gonzales, quien estuvo en el evento junto a Nena Alavés, de Azul Blue. El lunes 8 de mayo de 2023 en el Centro de Apoyo Familiar. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

El privilegio de ser madre fue destacado por Selene Lozada y su equipo de trabajo en un desayuno organizado por Parent Leadership Team of Nevada. En la foto Dalinda Torres –izquierda- y Martha Cázares. El lunes 8 de mayo de 2023 en el Centro de Apoyo Familiar. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

El privilegio de ser madre fue destacado por Selene Lozada y su equipo de trabajo en un desayuno organizado por Parent Leadership Team of Nevada. En la foto Gloria Castro, una de las madres de familia que han cimentado un sólido hogar en el sur de Nevada. El lunes 8 de mayo de 2023 en el Centro de Apoyo Familiar. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Muchas personas coinciden en afirmar que una madre es comprensión; porque sus palabras sosiegan, porque sus abrazos y besos sanan, y esto, sin importar qué tipo de mamá sea.

“La maternidad es el único oficio en el que primero te otorgan el título y luego cursas la carrera. Y para serlo no importa si se es madre soltera, madre adoptiva, madre ama de casa, madre profesional, o madre homoparental, etc.”, escribió recientemente Karina Múñiz, madre soltera de dos varones.

Con motivo de la celebración del “Día de las Madres”, Las Vegas Review-Journal en Español conversó con Selene Lozada, dirigente de la organización Parent Leadership Team of Nevada (PLT), quien realizó un desayuno informativo en el Centro de Apoyo Familiar que se localiza en el 1720 S. Maryland Parkway.

Al evento acudieron el superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark, el Dr. Jesús F. Jara, la fideicomisaria Brenda Zamora, Denise Díaz (Family Engagement), María de Lourdes Orestano Robledo, cónsul de Asuntos Comunitarios de la sede del consulado mexicano en Las Vegas, Anastacio Del Real y Arlene Álvarez, en representación de la concejal por el Distrito 3 del Ayuntamiento de Las Vegas, Olivia Díaz y decenas de madres de familia solidarias de la organización que preside Lozada.

“La idea de celebrar el Día de las Madres de esta manera surge luego de percatarnos de la solidaridad de muchas mujeres a las actividades que PLT realiza en la comunidad. Hoy 8 de mayo estamos felicitando a todas las mamás del valle, pero especialmente a las que forman nuestra red de apoyo, que acuden a nuestros talleres y sesiones regulares”, expresó satisfecha de haber registrado un lleno total en el salón de actos del Centro de Apoyo Familiar.

La fideicomisaria Brenda Zamora, destacó que “doy la bienvenida a todas ustedes a mi distrito; soy de origen guatemalteco y también muy orgullosa de mis tres hijas que tienen 9,8 y 2 años, ellas son mi vida. ¿Ustedes entienden lo que eso significa, verdad?, y por ellas es que decidí involucrarme en asuntos comunitarios”, señaló agregando que “empecé registrando personas para votar en los supermercados, eso me hace llorar porque luchando es como llegué a esta posición en el Distrito Escolar del Condado Clark”.

Zamora compartió a la audiencia todas las tribulaciones y obstáculos que han vencido para lograr que su hija mayor sea un milagro viviente. “Mi hija ha tenido diez, de hecho, en algunos sitios todavía le llaman ‘milagritos’; tuvimos que buscar mucha ayuda y apoyo para que pudiera estudiar, ya que su diagnóstico era que nunca podría hablar ni caminar. Y ahora ella me acompaña a todas las manifestaciones y marchas”, acotó.

Brenda Zamora es ejemplo de lucha y resistencia para salir adelante con sus hijas.

“El año pasado tomé la decisión de contender para el Distrito Escolar, porque al no ver suficiente ayuda para los latinos, en español, me hice el propósito de porveer esos recursos qyuza no a las madres, sino a las abuelas de muchos hogares latinos, que son quienes cuidan con dedicación a los niños en su edad temprana”, finalizó abundando que “la responsabilidad de otorgar recursos es de todos. Yo no soy política, me mueve la posibilidad de ayudar a las madres de familia con las ayudas disponibles”.

El superintendente del CCSD, Jesús F. Jara, manifestó por su parte “es un honor estar aquí con ustedes. Lo más importante que buscamos nosotros es acercar a los padres con la educación de sus hijos. El Centro de Apoyo Familiar está disponible para todos los padres de familia, Astrid Silva es una persona diligente -y amable- que responderá todas sus preguntas y tratará de hallar la respuesta a las que ella no conozca”.

Jara destacó que llegó a los 10 años de edad a este país, proveniente de Venezuela, sin hablar inglés. “Mi mamá no entendía el idioma y yo le decía que todo estaba bien; es decir, le hice trampa. Pero al graduarme sufrí mucho porque tenía muchas deficiencias atrasadas. Luego al convertirme en profesor siempre ha sido mi recomendación involucrar a las madres de familia, que entiendan el proceso, el sistema escolar y, si es posible, el idioma”, apuntó.

“Mi madre vendía arepas, casas, para mejorar nuestra situación económica. En el sistema escolar nosotros ayudamos a las madres trabajadoras, porque vinimos a este país a mejorar nuestras condiciones; por eso les doy las gracias. Por lo que hacen por los profesores y porque sigan luchando por sus hijos, hijas, sobrinos, etc.” concluyó.