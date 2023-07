El Departamento Unify del CCSD y la Universidad de Touro realizarán una feria médica

La feria médica "Help for All" -evento gratuito- acontecerá el 22 de julio de 2023 en el CCSD Family Support Center, 1720 S. Maryland Parkway. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español, archivo]

Volante de la feria médica "Help for All" -evento gratuito- que acontecerá el 22 de julio de 2023 en el CCSD Family Support Center, 1720 S. Maryland Parkway. [Cortesía, vía Illiana Bañuelos / CCSD]

A medida que el verano está llegando a su fin, nos gustaría recordarle a nuestra comunidad del CCSD sobre los recursos disponibles para prepararse para el año escolar.

El Departamento Unify del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) y la Universidad Touro de Nevada organizarán la feria médica “Help for All”. Damos la bienvenida a la comunidad a este evento gratuito el 22 de julio en el CCSD Family Support Center, 1720 S. Maryland Parkway. El evento es de 9 a.m. a 1 p.m. Habrá varios servicios gratuitos en el lugar y recursos de bienestar, independientemente del estado migratorio. Esta es una gran oportunidad para recibir las vacunas requeridas por el estado para que su estudiante pueda asistir a clases.

Habrá servicios disponibles para toda la familia, incluidos exámenes de salud para adultos, de la vista y dentales, exámenes de salud para niños y vacunas generales y contra el COVID-19. Las familias también tendrán la oportunidad de hablar con alguien sobre planificación familiar, recursos de salud mental, asesoramiento sobre sustancias, educación sobre la salud de los senos y mamografías. Un abogado de inmigración también estará disponible para aquellos que necesitan información y recursos.

Además, hay varias ferias y eventos de regreso a la escuela que se llevan a cabo en todo el condado para preparar mejor a nuestros estudiantes para el próximo año escolar. Las vacunas son un requisito estatal importante que todos los estudiantes que asisten a una escuela pública deben completar.

Para obtener más información sobre las vacunas y el registro, visite ccsd.net.