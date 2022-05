Domingo de Ramos en Las Vegas

Con la misa del Domingo de Ramos dieron inicio a la Semana Santa. Todo el altar y demás imágenes de los santos se cubren con un manto morado. La misa fue oficiada por el padre Gregorio León, de origen venezolano y ya jubilado. El domingo 10 de abril de 2022 en la iglesia Santa Ana. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Los elementos religiosos en el altar de la parroquia fueron cubiertos con un manto, a la espera de la Resurrección de Jesús. Es una tradición que se realiza cada año en todas las iglesias católicas, apostólicas y romanas de la Diócesis de Las Vegas. El domingo 10 de abril de 2022 en la iglesia Santa Ana. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Luego de la misa del Domingo de Ramos algunas personas se arrodillaron ante la imagen de la Virgen de Guadalupe -cubierta con un manto morado-, como la señora Martha originaria de Michoacán y quien no quiso proporcionar su apellido. El domingo 10 de abril de 2022 en la iglesia Santa Ana. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

La parroquia Santa Ana, ubicada al este de la ciudad, inició la celebración de la Semana Santa con el Domingo de Ramos. La misa, realizada el domingo 10 de abril de 2022, fue oficiada por el sacerdote Gregorio León, vicario parroquial del templo.

“Esta es la semana más importante para la fe cristiana, ya que celebramos la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, hoy recordamos la entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén, donde fue recibido como un rey”, dijo a los fieles que se congregaron en punto de las dos de la tarde en la iglesia localizada en la esquina de Maryland Parkway y St. Louis Avenue.

“Para mí la Semana Santa tiene un significado muy especial porque yo perdí a mis dos hijos –ambos con discapacidad-, como madre sé que perder a un hijo conlleva un dolor inexplicable. La madre de Dios tuvo que soportar -y ser testigo- del sufrimiento a que fue sometido Jesucristo por la salvación de los pecados”, expresó la señora Martha, luego de orar y pedir a la Virgen Santísima por la memoria de sus hijos, a quienes los médicos les daban siete años de vida y, gracias a la fe que tiene, lograron vivir 25 años.

Con una paz que contagia, la señora Martha, originaria de Michoacán, México, agregó en entrevista con El Tiempo que “a mi hijo Ricardo lo desahuciaron aquí; mis hijos nacieron en esta ciudad y, desde pequeños sufrieron mucho. La Virgen María se convirtió en mi abogada, por eso le estoy agradecida”.

Las actividades de la Semana Santa en la parroquia de Santa Ana se han realizado de manera presencial, luego de dos años de interrupción, a consecuencia de la pandemia de COVID-19 que obligó al cierre de todas las reuniones en el estado.

“Cuando uno es joven hay cosas, sobre todo las espirituales, que no ocupan mucha importancia en nuestro día a día; sin embargo, a medida que la vida nos maltrata aprendemos a refugiarnos en la verdadera palabra. En mi caso he ido a retiros espirituales para hallar paz en mi interior, tranquilidad de conciencia y fuerza para seguir adelante con mi matrimonio”, acotó, destacando que “he aprendido a sacar provecho de las adversidades, incluso a las enfermedades ya que tuve coronavirus. Mis hijos han sido unos ángeles para mí, ellos cumplieron con su misión en la tierra y se marcharon. He aprendido a confiar en nuestra Madre de Guadalupe, a ella le pido ayuda.”

La señora Martha afronta la vida con valentía, “la Virgen María, madre de Jesús,ha sido mi roca, en ella confío”, concluyó.

El Tridio Pascual

El sacerdote Gregorio León enfatizó que “la celebración anual de la Cuaresma es la temporada especial para subir a la montaña sagrada de Pascua. A través de su doble tema de arrepentimiento y bautismo, la temporada de 40 días dispone tanto a los catecúmenos como a los fieles a celebrar el misterio pascual.”

Entre otros detalles explicó que el “Lunes Santo” se rememoran los pasajes de la unción de Jesús en casa de Lázaro y la expulsión de los mercaderes del Templo de Jerusalén. El “Martes Santo” el anuncio de Jesús sobre la traición de Judas. Mientras que el “Miércoles Santo” fue cuando el Sanedrín, el tribunal religioso judío, se reunió para condenar a Jesús.

El “Jueves Santo” se conmemora la Última Cena; el Lavatorio de los pies; la institución de la Eucaristía, la oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní y el Arresto de Jesús.

El “Viernes Santo”, es el día en el que murió Jesús en la Cruz para salvar a los hombres, que incluye la prisión, los interrogatorios de Caifás y Pilato, la flagelación, la coronación de espinas, el Vía Crucis, la Crucifixión y la Sepultura de Jesús.

El “Sábado Santo” es un día de silencio, reflexión por la muerte de Cristo hasta la noche, cuando tiene lugar la Vigilia Pascual en la que se celebra la Resurrección de Jesús. Y finalmente el “Domingo de Resurrección” o “Domingo de Pascua”, se celebra La Resurrección de Jesucristo.

Los servicios en español en la parroquia de Santa Ana:

*Misa de la Cena del Señor, el jueves 14 de abril de 2022 a las 7:00 pm.

*Viacrucis bilingüe en vivo, el viernes 15 de abril de 2022 a las 5:00 pm, seguido de la Pasión de Jesucristo a las 7:00 pm.

*Vigilia Pascual, el Sábado de Gloria (16 de abril) a las 10:00 pm y la Pascua Florida, el domingo 17 de abril de 2022 de 6 a 10 am y de 2 a 7 pm.

*Santa Ana iglesia católica, se encuentra en el 1901 South Maryland Parkway, Las Vegas, NV 89104. (702) 735-0510.