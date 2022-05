Continúan los esfuerzos de vacunación…

La organización Make The Road Nevada albergó -en sus instalaciones- una clínica de vacunación contra COVID-19 dedicada a grupos minoritarios. Sábado 29 de mayo de 2021. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La organización Make The Road Nevada albergó -en sus instalaciones- una clínica de vacunación contra COVID-19, en la que no se requirió cita previa ni presentar identificación. En la foto, Eduardo Montoya. Sábado 29 de mayo de 2021. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

