Cónsul de México asegura que temor a denunciar abuso laboral es una constante que se observa entre inmigrantes.

Funcionarios de la División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo y de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional se hicieron presentes en las actividades de la semana de los derechos laborales. El miércoles 31 de agosto de 2022 en la sede del consulado de México en Las Vegas. [Foto cortesía, vía Consulmex]

El temor a denunciar el abuso laboral es una constante que se observa especialmente entre trabajadores inmigrantes, una práctica que ninguna persona debe tolerar.

Así lo afirmó el cónsul de México en Las Vegas, Julián Escutia Rodríguez, durante la celebración de la Semana de los Derechos Laborales que se realizó simultáneamente en 51 ciudades de Estados Unidos.

Coincidiendo con la celebración del día del Trabajo en EE.UU., el cónsul Escutia destacó dos grandes prioridades: difundir el mensaje de que todos los trabajadores tienen derechos laborales sin importar su situación migratoria, y generar confianza en la comunidad mexicana e hispana de Las Vegas para denunciar abusos en el lugar de trabajo.

La Ley Laboral en los Estados Unidos destaca los derechos de los trabajadores, entre ellos el derecho a un lugar de trabajo saludable y seguro; quejarse ante la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) sobre peligros en el lugar de trabajo o condiciones insanas.

Negarse a realizar un trabajo peligroso y recibir información sobre los potenciales peligros en su trabajo. No ser reprendido por lo que ha hecho para proteger su salud y seguridad en el trabajo.

“Seguridad y salarios son los casos más comunes y tienen que ver con el no pago de horas extras de trabajo, los días feriados y en algunos casos que sencillamente el empleador no les paga”, sostuvo el cónsul. “Además, hay quejas porque no les dan el equipo de seguridad adecuado para realizar su trabajo en especial en la industria de la construcción”.

El cónsul Escutia reiteró su llamado a tener confianza de denunciar a los abusadores laborales; las denuncias pueden ser anónimas, agregó.

“Tienen aliados en el gobierno de EE.UU. y abogados que les ayudan probono e igualmente en casos más sólidos que tienen que ir a la corte, tienen la ayuda del gobierno de México, que cubre esos gastos”, dijo. “No toleren ningún tipo de violación a sus derechos”, reiteró.

La situación empeora en casos de accidentes porque algunos empleadores se niegan a pagar y en otros casos no reciben al trabajador de regreso cuando se ha recuperado. “No haga el trabajo si no tiene el equipo de seguridad adecuado”, insistió.

Las mujeres no deben tolerar acoso laboral o sexual. El cónsul reconoció que el nivel de denuncias es bajo por el miedo de perder el trabajo o porque los amenazan con denunciarlos a inmigración. “Es una forma de extorsión que no se debe permitir”, manifestó.

En Nevada las actividades económicas que más desempeñan los inmigrantes son la construcción y hotelería.

Después del cierre por la pandemia, también se observó otro factor de abuso laboral, y es que no llamaron a los trabajadores de nuevo y si lo hicieron les ofrecieron menores salarios.

Según cifras del censo, en Nevada hay 250 mil mexicanos, el 90% de ellos en el sur del estado, además de medio millón que son mexicoamericanos.

Accidentes y muertes en el lugar de trabajo

El Buró de Estadísticas Laborales de EE.UU. indica que en el 2021, las lesiones aumentaron un 6.9%. En cifras absolutas, el número total se eleva hasta los 400,000 accidentes laborales.

A propósito de la celebración del Día del Trabajo, es importante señalar la importancia de mantener condiciones seguras en su lugar de empleo.

Según la oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, durante el 2021, las lesiones provocadas por la actividad laboral aumentaron casi un 7%. Esto quiere decir que hubo hasta 400 mil accidentes laborales.

Durante el 2020 unos 4,764 trabajadores perdieron la vida mientras estaban en su lugar de trabajo, lo que implica que un empleado murió cada 111 minutos.

Y algo que destaca este reporte es que los latinos son el segundo grupo más afectado en este contexto.

Al especificar el género, los hombres han sido mucho más afectados en comparación con las mujeres, representando 4,377 contra 387 lesiones mortales de mujeres durante el 2020.

En cuanto a empleos, los incidentes en transporte fueron los responsables de 1,778 muertes de trabajadores durante el 2020, lo que representa un 37.3% de todas las muertes relacionadas con el empleo durante ese año. Nos referimos a los trabajadores que mueven maquinaria y equipo pesado especialmente en el campo de la construcción.