Bibliotecas de Henderson y “Project Marilyn” ayudan a las mujeres con artículos de higiene personal

La directora ejecutiva de las bibliotecas de Henderson, Marcie Smedley, afirma que las bibliotecas son más que solo libros: se han convertido en centros comunitarios, que existen para ayudar al público a través de una variedad de servicios. [Foto tomada del sitio de la Cámara de Comercio de Henderson]

En un esfuerzo por brindar servicios aún más relevantes a la comunidad, Henderson Libraries dio a conocer un convenio que estableció con “Project Marilyn” para ayudar a las mujeres y niñas a tener acceso a los productos de higiene femenina.

La organización –no lucrativa- precisó mediante un comunicado enviado a Las Vegas Review-Journal en Español por Robyn Campbell-Ouchida, de All Write Business Communications, “Esto significa que las personas que necesitan suministros para la menstruación pueden solicitar ‘el paquete que dejó Marilyn’ para un acceso discreto, conveniente y digno, a suministros gratuitos para la menstruación. Las bibliotecas Gibson y Green Valley están encontrando a Marilyn y tienen suministros disponibles.

“Estoy encantada de asociarme con las Bibliotecas Henderson para brindarles a más personas en el sur de Nevada un período saludable y digno”, comentó Wendi Schweigart, fundadora de Project Marilyn, agregando que “Henderson es una comunidad que amamos, pero que no hemos podido servido hasta ahora. El hecho de que el equipo de Henderson Libraries vea el valor de esta misión significa mucho para mí y para nuestros clientes”.

Los productos de higiene personal son los suministros menos donados; la gente normalmente no se detiene a pensar en lo que hace una persona sin hogar cuando tiene su período menstrual. De hecho, dos de cada cinco personas con menstruación no pueden pagar los suministros en un año determinado, debido a la falta de ingresos y, debido a que los suministros para el período están clasificados como artículos de lujo, no es recomendable (permitido) gastar fondos federales, incluidos Medicaid, SNAP o EBT, para comprarlos.

A menudo, las adultas y las adolescentes usarán artículos que no están destinados para ello, lo que incrementa el riesgo de infecciones y, posiblemente, incluso problemas de fertilidad. Además, una de cada cuatro niñas falta a la escuela cada mes porque carecen de artículos adecuados para el período. Es por eso que cada bolsa de “Project Marilyn”, fácilmente transportable, contiene suficientes tampones, toallas higiénicas y toallitas húmedas para ayudar a una persona durante su ciclo menstrual.

De acuerdo a la directora ejecutiva de las bibliotecas de Henderson, Marcie Smedley, “Todos sabemos que las bibliotecas son más que solo libros: se han convertido en centros comunitarios, que existen para ayudar al público a través de una variedad de servicios. Ser un punto de distribución de ‘Project Marilyn’ significa que podemos llegar aún más lejos a nuestra comunidad con artículos que son necesarios para una vida saludable”.

La misión del Proyecto Marilyn es garantizar que todas tengan un período saludable y digno. Project Marilyn ensambla kits y los distribuye a otras organizaciones sin fines de lucro. Los suministros para el período a menudo se pasan por alto, por lo que el Proyecto Marilyn está trabajando para llenar ese vacío. Project Marilyn se convirtió oficialmente en 501(c)3 en abril de 2019. La organización sin fines de lucro lleva el nombre y está dedicada a la madre de Wendi, Marilyn. El logotipo es su foto y su firma real de su licencia de conducir que Wendi conservó después de su fallecimiento en 2011 de cáncer de mama. “Extrañamos mucho a mi mamá todos los días, hacer esto en su memoria nos hace sentir que todavía está con nosotros”.

Establecida en 1944 como una sola biblioteca en el centro de Henderson, las bibliotecas de Henderson operan cuatro ubicaciones y brindan acceso gratuito a materiales, programas y servicios para satisfacer las diversas y variadas necesidades de la comunidad en todo el sur de Nevada. Para obtener más información, visite hendersonlibraries.com.