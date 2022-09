“Amor Peludo” y Danny Yemaya

La presidenta de la organización Amor Peludo Las Vegas, Ruby López, pide a la comunidad concientizarse y ayudar a los “peluditos” del hogar. En la foto posa al lado del joven entusiasta de origen nicaragüense, Danny Yemaya. El jueves 15 de septiembre de 2022 en las inmediaciones de Cheyenne y Civic Center, en North Las Vegas. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

“Además de la recolecta de comida para los perritos y gatitos, juntamos 460 dólares, producto de la venta de camisas, aguas frescas, frutas y rifas”, dijo Danny Yemaya, al finalizar la recaudación. En la foto parte de la gente que apoyó la iniciativa de recaudación. El jueves 15 de septiembre de 2022 en las inmediaciones de Cheyenne y Civic Center, en North Las Vegas. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Amor Peludo es una organización sin fines de lucro (501c3), que fue creada para informar, ayudar y sensibilizar a la comunidad latina en Las Vegas, “con el fin de proporcionar cambios que contribuyan al buen vivir de nuestros ‘Peluditos’”, expresó Ruby López, cofundadora del grupo, luego de una sesión de acopio de comida para las mascotas realizada el jueves 15 de septiembre de 2022 en las inmediaciones de Cheyenne y Civic Center, en North Las Vegas.

La idea de recolectar comida y otros enseres para perros y gatos fue del activista Danny Yemaya, joven nicaragüense que anualmente festeja su “natalicio con causa”. En esta ocasión se puso en contacto con Ruby López y, en una clase master de baile, se recaudaron alimentos y 460 dólares en efectivo.

“Además de la recolecta de comida para los perritos y gatitos, juntamos 460 dólares, producto de la venta de camisas, aguas frescas, frutas y rifas. Los números para la rifa costaron tan solo cinco dólares, con la solidaridad de la gente que acudió, estuvimos apoyando la hermosa labor que la Fundación Amor Peludo realiza en apoyo a los bebés de la calle que se rescatan para esterilizaciones u cualquier enfermedad antes de buscar a una familia que lo quieran adoptar”, destacó Yemaya, agregando con el entusiasmo que le caracteriza “cualquier apoyo que puedan dar a Ruby López, redundará en beneficio de nuestras mascotas. De antemano, mil gracias mis queridos instructores y alumnos, por el apoyo que me brindaron en esta hermosa causa. Gracias DJ Teo Huizil, a Blanca Marlen por el espacio, a Geno Cruz Matamoros por las sillas y Marta Virula por el pastel. Mil gracias”.

Anteriormente, Las Vegas Review-Journal en Español ha abordado el maltrato hacia los animales, un tema del que poco se habla en nuestra comunidad. Sin embargo, eso no significa que el problema sea inexistente. En la actualidad miles de perros y gatos son sacrificados anualmente en el sur de Nevada debido al descuido de sus dueños que en muchos casos deberían informarse sobre las responsabilidades que conlleva tener una mascota antes de adquirirla.

Ruby López, presidenta del grupo “Amor Peludo Las Vegas”, platicó sobre esta situación. “Somos la única organización que brinda información en español desde 2017, y durante estos seis años hemos visto que la concientización sigue siendo una de las claves para darles una vida digna a nuestras mascotas”, apuntó, agregando que “hemos avanzado pero, después de la pandemia se han disparado los abandonos de perritos; quizá las circunstancias económicas hacen que la gente no lleve a los veterinarios a sus mascotas, que les den sus alimentos, e incluso hay muchas personas que se están mudando de casas o apartamentos y no pueden llevarse a sus ‘peludos’ con ellos, eso hace que la situación sea un tanto crítica”.

El abandono nunca será una alternativa, “siempre he dicho: no me ayuden, ayuden a su familia esterilizando a sus mascotas, vacunándose, y dándoles un buen trato. Vayan por el vecindario para detectar anomalías, pueden ofrecerse de voluntarios en organizaciones de asistencia. Esa es una buena forma de ayudar”, señaló.

El buen juez, por su casa empieza.

“Lamentablemente en algunos sectores de la comunidad latina se observa que, cuando nacen perritos –por ejemplo- los regalan. De chiquitos los animalitos son tiernos, simpáticos, pero crecen y deben ser atendidos de manera distinta. Cuando eso sucede, muchos los abandonan, los dejan ir, los llevan a refugios. Debido a las condiciones extremas del clima en Las Vegas, es necesario tener a las mascotas dentro de casa o en condiciones seguras, con cuidados veterinarios básicos y esterilizados”, finalizó.

A las personas interesadas en recibir mayor información de Amor Peludos Las Vegas o para enterarse de la fecha y lugar en que distribuirán la comida que se recaudó en el evento “Peace Love Dance” de Danny Yemaya, pueden visitar el sitio: https://www.amorpeludo.org/en/