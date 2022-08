Adam Laxalt sostuvo encuentro con la comunidad latina

El voto latino cada vez es más importante para que un candidato pueda ganar una contienda electoral, y eso lo sabe el Partido Republicano, ya que en el último par de años han aumentado sus esfuerzos para tratar de difundir su mensaje entre la comunidad hispana. Esto es algo que años atrás no se percibía.

Más de 100 personas se unieron a un evento de “Latinos con Laxalt”, el cual tuvo como objetivo brindar apoyo a Adam Laxalt en su campaña rumbo al Senado de Estados Unidos. Jueves 28 de julio de 2022 en el restaurante Bonito Michoacán, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

Lydia Ruíz, originaria de Ciudad Juárez, expresó sus motivos para haber se cambiado de partido político, ahora se identifica como republicana. Jueves 28 de julio de 2022 en el restaurante Bonito Michoacán, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

El candidato republicano al Senado, Adam Laxalt, encabezó un evento de campaña dirigido a los votantes hispanos. Jueves 28 de julio de 2022 en el restaurante Bonito Michoacán, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

El candidato republicano al Senado, Adam Laxalt, encabezó un evento de campaña dirigido a los votantes hispanos. Jueves 28 de julio de 2022 en el restaurante Bonito Michoacán, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

El candidato republicano al Senado, Adam Laxalt, encabezó un evento de campaña dirigido a los votantes hispanos. Jueves 28 de julio de 2022 en el restaurante Bonito Michoacán, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

Más de 100 personas se unieron a un evento de “Latinos con Laxalt”, el cual tuvo como objetivo brindar apoyo a Adam Laxalt en su campaña rumbo al Senado de Estados Unidos. Jueves 28 de julio de 2022 en el restaurante Bonito Michoacán, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

Carteles de la campaña de Adam Laxalt se encuentran dentro de un evento de “Latinos con Laxalt”. Jueves 28 de julio de 2022 en el restaurante Bonito Michoacán, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

Adam Laxalt conversa con votantes hispanos antes de hablar en un evento de campaña. Jueves 28 de julio de 2022 en el restaurante Bonito Michoacán, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

Adam Laxalt conversa con una de sus simpatizantes antes de hablar en un evento de campaña. Jueves 28 de julio de 2022 en el restaurante Bonito Michoacán, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

Adam Laxalt conversa con votantes hispanos antes de hablar en un evento de campaña. Jueves 28 de julio de 2022 en el restaurante Bonito Michoacán, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

Adam Laxalt conversa con votantes hispanos antes de hablar en un evento de campaña. Jueves 28 de julio de 2022 en el restaurante Bonito Michoacán, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

Adam Laxalt conversa con votantes hispanos antes de hablar en un evento de campaña. Jueves 28 de julio de 2022 en el restaurante Bonito Michoacán, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

Adam Laxalt y Victoria Seaman participan en un evento de campaña de "Latinos con Laxalt". Jueves 28 de julio de 2022 en el restaurante Bonito Michoacán, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

El analista republicano, Jesús Márquez, habla durante un evento de “Latinos con Laxalt”. Jueves 28 de julio de 2022 en el restaurante Bonito Michoacán, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

Lydia Ruíz, originaria de Ciudad Juárez, expresó sus motivos para haber se cambiado de partido político, ahora se identifica como republicana. Jueves 28 de julio de 2022 en el restaurante Bonito Michoacán, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

El voto latino cada vez es más importante para que un candidato pueda ganar una contienda electoral, y eso lo sabe el Partido Republicano, ya que en el último par de años han aumentado sus esfuerzos para tratar de difundir su mensaje entre la comunidad hispana. Esto es algo que años atrás no se percibía.

El jueves 28 de julio, el candidato al Senado por Nevada, Adam Laxalt, encabezó un evento que atrajo a más de 100 personas en el restaurante Bonito Michoacán, donde expuso parte de sus propuestas y constantemente responsabilizó a los demócratas en funciones por la inflación y crisis económica que actualmente sufre el país.

“Lo que hemos visto no es un accidente, los precios de la energía son más altos. Claramente estamos en una recesión. Entonces, ¿cómo puedes esperar que los líderes (demócratas) salven a nuestro país cuando ni siquiera lo reconocerán?”, acotó Laxalt.

El aumento en el precio de la gasolina, alquiler de viviendas y alimentos ha sido el tema central de los republicanos para atacar las políticas impulsadas por el presidente Joe Biden y los legisladores demócratas. En reiteradas ocasiones, Laxalt ha considerado que las políticas de la actual administración, varias de las cuales han sido apoyadas por la senadora Catherine Cortez Masto, han ocasionado un gasto desmedido que contribuye a la inflación actual.

“Es inaceptable. Y lo único que tenemos que esperar es el hecho de que estamos despertando a los demócratas, ellos saben que estas políticas son peligrosas y tóxicas para nuestros niños y para nuestro país. Es por eso que esta elección es tan crucial e importante”, aseveró Laxalt.

De acuerdo con la campaña de Laxalt, el evento contó con 104 asistentes, de los cuales 87 fueron de origen hispano; algunos anteriormente dijeron haber estado identificados con el Partido Demócrata, una de ellas fue Lydia Ruíz, originaria de Ciudad Juárez, México.

“Mis padres siempre me decían que debíamos apoyar a los demócratas porque éramos pobres, ya que los ricos apoyaban a los republicanos. Entonces pensé ‘yo quiero ser rica’ algún día. Fue hasta que entré al Servicio Militar que me cambié (de partido político) porque no estaba de acuerdo con las cosas que los demócratas habían hecho”, comentó Ruíz a Las Vegas Review-Journal en Español.

Ruíz agregó que, en su opinión, votará por Laxalt debido a su postura en apoyo a las familias, libertad de religión, opciones escolares, impulso a negocios y por volver a poner el “sueño americano” al alcance de los trabajadores.

En días recientes, distintos medios nacionales y el mismo Partido Republicano han reportado que más latinos están mostrando interés por candidatos conservadores. Por tal motivo, este medio de comunicación preguntó: ¿Usted porqué considera que más hispanos ahora votarían por los republicanos?

“Eso está pasando porque los demócratas se han separado de las familias y los republicanos se ponen del lado de las familias. Cuando veo que los demócratas tienen poder, quitan ese poder de las personas. Ellos (demócratas) han cerrado escuelas y negocios. No dejan a los negocios crecer”, respondió Ruíz.

Además de la economía, otro tema importante para los latinos es la migración. En Estados Unidos, muchas familias tienen entre sus miembros a alguien que no ha tenido la oportunidad de ajustar su estatus migratorio. Y aunque los demócratas no han cumplido sus promesas sobre este tema, los republicanos tampoco parecen tener suficiente interés en brindar una solución.

Al respecto, Ruíz comentó que “eso es política, duele en los dos lados. Si no tenemos a los legisladores que quieran pasar esas propuestas, no podemos obtener el cambio. Necesitamos trabajar juntos para apoyar a todos. Yo apoyo a personas que vienen legalmente a este país”.

Finalmente, Ruíz dijo estar de acuerdo con la postura de Laxalt sobre reforzar la seguridad en la frontera, ya que, en su opinión, eso podría ayudar a reducir el tráfico humano y de drogas que cada año se reportan entre los límites territoriales de Estados Unidos con México.

Por otra parte, en respuesta a este evento, el vocero de la campaña de la senadora Catherine Cortez Masto, Tony Hernández, declaró que “Adam Laxalt ha atacado constantemente a la comunidad latina de Nevada, diciendo que eran ‘buenas noticias’ para él que los pequeños negocios latinos cerraran durante la pandemia y está del lado de las grandes compañías petroleras que están aumentando los precios de la gasolina para los nevadenses mientras él gana millones en una firma de abogados de Washington, DC que representa”.