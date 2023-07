Danna Paola anuncia fechas adicionales de su gira “Xt4s1s Tour USA” en EE.UU.

La reconocida cantautora Danna Paola añadió ocho nuevas fechas a su gira previamente anunciada, Las Vegas el 21 de septiembre, entre ellas. La venta general de boletos comenzó el viernes 21 de julio de 2023 en LiveNation.com. [Foto cortesía, vía Nadia Hernández / Live Nation]

La reconocida cantautora Danna Paola añadió ocho nuevas fechas a su gira previamente anunciada, Las Vegas el 21 de septiembre, entre ellas. La venta general de boletos comenzó el viernes 21 de julio de 2023 en LiveNation.com. [Foto cortesía, vía Nadia Hernández / Live Nation]

La estrella internacional Danna Paola anunció nuevas fechas de su primera gira en Estados Unidos, “Xt4s1s Tour USA” donde llevará su música y ritmos – pop, balada y electrónica, entre otros géneros y fusiones – que, junto a su gran talento vocal, la convierten en la gran estrella que es en la actualidad.

Lo anterior fue dado a conocer a Las Vegas Review-Journal en Español mediante un comunicado, el miércoles 19 de julio de 2023 por Nadia Hernández, vocera de la firma Live Nation.

Producida por LiveNation, “Xt4s1s Tour USA” visitará ahora nueve ciudades adicionales incluyendo Sacramento, San Antonio, Toronto, Las Vegas, Nashville, Charlotte, Filadelfia, Silver Springs y Denver.

Luego de más de 20 exitosas presentaciones en México, los fanáticos podrán corear y bailar sus canciones favoritas, incluyendo éxitos como “Xt4s1s”, “1Trago”, “Sodio”, “Mala fama” y “A un beso”.

Danna Paola, quien lleva más de 23 años de carrera, está lista para conquistar los escenarios de Estados Unidos con el dinamismo y emoción de su “Xt4s1s Tour USA”, el cual lleva el nombre del éxito lanzado en el 2022.

En abril lanzó su nuevo éxito “1Trago” con el cual obtuvo el mayor número de reproducciones del primer día para una canción en solitario de una artista mexicana en la historia de Spotify. Danna estuvo en los Premios Juventud 2023 para debutar su último sencillo, ”1Trago”, en televisión; la artista contaba con cinco nominaciones por “Female Artist On The Rise,” “I Want More,” “Couples That Blow Up My Social,” “Best Fandom” y “My Favorite Trendsetter” para dichos premios.

Recientemente, la cantante y actriz fue vista junto con otras grandes celebridades en la celebración del relanzamiento de la tienda insignia de Tiffany & Co. en la ciudad de Nueva York donde sorprendió a muchos destacándose por su moda y pasión por la misma.

En esta nueva era, Danna Paola se presenta con una nueva faceta madura y auténtica de su personalidad al mismo tiempo que manteniéndose fiel a su esencia, llevando historias a través de sus canciones, mientras va trascendiendo, conquistando y conectando con el público.