Los verbos [Lección #39]

Bueno, tenemos una buena noticia para todos. A diferencia del español, en que todas las personas verbales se conjugan, el verbo inglés tiene una sola conjugación. Para formar el infinitivo se utiliza la partícula ‘to’ que precede al verbo:

To play / jugar

El presente de indicativo se forma con el infinitivo sin to. Todas las personas tienen la misma forma, excepto la tercera persona singular (en la cual se añade una ‘-s’ al infinitivo).

I play / Yo juego

You play / Tú juegas

He / She / It plays – Él / Ella / Ello juega

We play / Nosotros jugamos

You play / Ustedes juegan

They play / Ellos juegan

Fíjate que en inglés solamente ha variado la tercera persona (play – plays) mientras que en español, cada una de las personas lleva una forma verbal diferente (juego, juegas, juega, jugamos…). Es por tanto mucho más complicada la conjugación verbal del español que la del inglés.

No obstante, no nos confiemos del todo. Ya veremos que con los verbos ingleses también existen algunas particularidades que deberemos aprender.

Para conjugar un verbo inglés hace falta conocer tres formas: el infinitivo, el pretérito (que corresponde en español al pretérito indefinido y al pretérito imperfecto) y el participio pasivo (que sirve para la formación de los tiempos compuestos).

El verbo en inglés, a diferencia del español, va siempre acompañado del sujeto (sustantivo o pronombre), a excepción del imperativo. No existen por tanto sujetos elípticos:

He never plays with his children / Nunca juega con sus hijos

Let’s play at pirates! / ¡Vamos a jugar a los piratas!

CLASIFICACIÓN DE LOS VERBOS

Podemos clasificar los verbos en dos tipos: los verbos normales y los verbos auxiliares.

Los verbos normales pueden dividirse a su vez en verbos regulares y verbos irregulares.

Los verbos regulares forman el pretérito (past tense) y el participio añadiendo la desinencia -ed a la forma básica:

Infinitivo; forget / olvidar.

Pasado; forgot / olvidé, olvidada.

Participio; forgotten / olvidado.

Los verbos irregulares son los más comunes en inglés. Esto puede parecer una mala noticia, pues hubiese sido más fácil para nosotros que todos formasen su pasado y participio con ‘-ed’, pero lo común de su uso hace que aparezcan muy a menudo, por lo que, aparte de estudiar y memorizar la lista de los mismos, tendremos con la práctica del inglés muchas oportunidades de ir asentando su conocimiento.

LOS VERBOS AUXILIARES

Son los siguientes:

Auxiliary Verbs

To be / Ser, estar

To have / Haber, tener

To do / Hacer. No tiene traducción cuando se utiliza como auxiliar.

Modal Auxiliary Verbs

Can, could – Para hablar sobre la posibilidad y capacidad, pedir y dar permiso, pedir y ofrecer cosas.

May, might – Para hablar sobre la posibilidad, pedir y dar permiso.

Must – Para expresar la conclusión de que algo es cierto. También para hablar sobre la necesidad y la obligación.

Shall, Will – Se utilizan para formar el futuro.

Should, Would – Se utilizan para formar el condicional. Should es más formal y sólo se utiliza con la primera persona del singular y del plural, ‘I’ y ‘we’. Would es más usual y suele utilizarse con todos los pronombres.

Los verbos auxiliares cumplen una importante función en el idioma inglés, pues sirven para formar los tiempos compuestos, la voz pasiva, el futuro y el condicional. También algunas formas auxiliares se emplean para formar la interrogación, la negación, etc.