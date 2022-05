20 Años de X Burlesque

Las artistas de X Burlesque durante el número de “Fly Away”. [Foto X Burlesque, vía KF Publicity]

Las artistas y equipo de producción de X Burlesque durante la recepción por el vigésimo aniversario del espectáculo. Lunes 18 de abril de 2022 en Flamingo Hotel & Casino. [Foto Edison Graff, vía KF Publicity]

El espectáculo de X Burlesque es protagonizado por talentosas bailarinas que presentan distintos números sobre el escenario. [Foto Jerry Metellus, vía KF Publicity]

Una de las artistas de X Burlesque durante un número en solitario que fue muy aplaudido por el público. [Foto X Burlesque, vía KF Publicity]

Los invitados especiales disfrutan de la recepción por el vigésimo aniversario de X Burlesque. Lunes 18 de abril de 2022 en Flamingo Hotel & Casino. [Foto El Tiempo]

Los invitados especiales disfrutan de la recepción por el vigésimo aniversario de X Burlesque. Lunes 18 de abril de 2022 en Flamingo Hotel & Casino. [Foto El Tiempo]

Carteles de X Burlesque se observan durante la recepción por el vigésimo aniversario del espectáculo. Lunes 18 de abril de 2022 en Flamingo Hotel & Casino. [Foto El Tiempo]

Con una elegante recepción y con un emocionante espectáculo ofrecido por nueve atractivas artistas, X Burlesque celebró 20 años entreteniendo a turistas y locales en el Flamingo Hotel & Casino de Las Vegas. El evento de aniversario aconteció el lunes 18 de abril.

X Burlesque, un espectáculo topless solo para adultos, fue creado y producido por Matt y Ángela Stabile, actualmente cuenta con Tiffany Mondell como co-productora y Anthony Cardella como co-productor y coreógrafo. El popular espectáculo sigue administrado por la familia creadora.

El evento de aniversario contó con la presencia del presidente de entretenimiento de Caesars Entertainment, Jason Gastwirth, y del comisionado del Condado Clark, Tick Segerblom, quien felicitó al equipo de producción de X Burlesque y agradeció la presencia de los invitados especiales en una noche que fue realmente especial.

Cabe mencionar que las integrantes del espectáculo X Country también estuvieron como invitadas especiales y en todo momento mostraron su eufórico apoyo a las artistas de X Burlesque.

Algo que es muy característico de este espectáculo son las atractivas coreografías que ejecutan las nueve artistas protagonistas. La noche se divide en distintos números, en los cuales cada uno ofrece una temática diferente, e incluso, hay oportunidad para algunas presentaciones en solitario.

Uno de los momentos divertidos de la noche fue cuando en la pantalla sobre escenario se proyectó un video de un avión, posteriormente, las bailarinas salieron vistiendo como aeromozas y seleccionaron a un hombre entre el público, a quien no le quedó más remedio que subir al escenario para terminar formando parte del número musical de “Fly Away”.

X Burlesque también presentó tres nuevos números de baile, los cuales fueron “Tap In” de Saweetie (hip-hop), un solo de “I Just Want To Make Love To You” de Etta James y una actuación sobre cama al ritmo de “Easy On Me” de Adele.

En el marco del vigésimo aniversario, es relevante informar que X Burlesque ha realizado alrededor de 10,000 presentaciones desde que se estrenó en 2002 en el desaparecido casino Aladdín. Durante este tiempo, más de un millón de personas han visto el espectáculo, incluyendo a celebridades de la talla de Frankie Muniz, Usher, Jerry Lewis, Abby Lee Miller, Holly Madison, Taye Diggs, entre otros.

Además, X Burlesque se ha presentado en todo Estados Unidos, incluyendo residencias en Lake Tahoe, Reno y Atlantic City. Otros países que han disfrutado de esta atracción son Santiago de Chile, Bogotá y Cali, Colombia.