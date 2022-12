Video de una fan de los Raiders burlándose sin cesar de fan de los Pats se vuelve viral

El improbable touchdown del defensive end de los Raiders, Chandler Jones, el domingo contra los New England Patriots, no es el único video del partido que se volvió viral.

Un video publicado en Twitter por el usuario @BabzOnTheMic muestra a una mujer con un jersey de los Raiders burlándose sin cesar de un fan de los Patriots en las gradas de Allegiant Stadium momentos después de la anotación de Jones.

En el video, de 48 segundos de duración, se ve a la mujer ponerse repetidamente en la cara de un fan con un jersey de los Pats de Tom Brady, a veces gritándole. En un momento dado, un hombre detiene a la mujer después de que se metiera en el espacio personal del fan, solo para que ella continuara con sus gestos poco después.

Un hombre llamado Jerry Edmond se identificó como el fan en el video, visto 7.5 millones de veces hasta el jueves por la mañana. Publicó una breve explicación de lo que pasó luego de recibir una avalancha de apoyo de otros usuarios de Twitter, que lo elogiaron por la calma que mostró durante el incidente.

“Me gustaría darles las gracias a todos por sus amables palabras”, dijo Edmond en Twitter bajo el nombre de usuario Duggie490. “Era mi primer partido en la NFL. No quería arruinar mi experiencia desquitándome con esa mujer, así que mantuve la calma.”

On behalf of the Raiders, we appreciate the way you conducted yourself. No fan should have to endure that type of behavior. We will be in touch.

— Sandra Douglass Morgan (@SDMraiders1) December 21, 2022