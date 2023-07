Se cumple el plazo y no hay acuerdo entre los Raiders y Josh Jacobs.

El running back de los Raiders de Las Vegas Josh Jacobs (28) es entrevistado durante un ensayo de la Pro Bowl en }Allegiant Stadium de Las Vegas, el sábado 4 de febrero de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

En lo que se ha convertido en una tendencia en la NFL, los Raiders y el running back estrella Josh Jacobs no pudieron llegar a un acuerdo sobre un contrato de varios años antes de la fecha límite del lunes para hacerlo con los jugadores que operan bajo la designación de etiqueta de franquicia.

Según una persona cercana a la situación, las dos partes hicieron progresos considerables en las últimas horas antes de la fecha límite. Y aunque no pudieron llegar a un acuerdo, la esperanza es que haya un punto de partida y un marco para cuando Jacobs y los Raiders puedan reanudar las conversaciones al final de la temporada.

Pero eso está muy lejos.

Ni los Raiders ni el agente de Jacobs respondieron a una solicitud de comentarios.

Jacobs, quien lideró la NFL el año pasado con 1,653 yardas de carrera, se une a su compañero corredor estrella Saquon Barkley de los Giants y al prometedor corredor Tony Pollard de los Cowboys como jugadores que no pudieron llegar a acuerdos mientras llegaba el plazo con sus clubes el lunes.

Como resultado, cada uno está obligado a jugar esta temporada en términos de la etiqueta de franquicia. Para los running back, la etiqueta está valorada en 10.09 millones de dólares. Por regla, cualquier esperanza de acuerdos más largos debe ser archivada hasta después de esta temporada.

En el caso de Jacobs y Barkley, ninguno ha firmado oficialmente sus ofertas de etiqueta de franquicia y ambos han expresado su renuencia a reportarse al campamento de entrenamiento la próxima semana a menos que se lleguen a acuerdos a largo plazo. Al no estar ninguno de los dos oficialmente bajo contrato, no están sujetos a las multas obligatorias a las que se enfrentan los jugadores bajo contrato cuando no acuden al campo.

La pregunta ahora es, ¿en qué momento verán los Raiders a Jacobs de vuelta en el campo este año, si es que lo ven?

Tiene sentido que no se ponga en peligro participando en el campamento de entrenamiento, o al menos en parte de él, especialmente cuando el dinero no es un factor. Una lesión grave podría sabotear sus posibilidades de conseguir un lucrativo contrato a largo plazo al final de esta temporada, y dado que el calendario de pagos de la NFL no comienza hasta la temporada regular, no tiene mucho sentido que corra ese riesgo.

La temporada regular, sin embargo, es otro tema. Si Jacobs opta por no jugar, estaría renunciando a un dinero que probablemente nunca recuperará mientras mantiene una protesta que no podrá resolverse hasta la próxima temporada baja. Y como muchos running backs de la liga están aprendiendo, la dura realidad es que ha habido un cambio importante en la forma en que la NFL considera monetariamente a los running back.

En el caso de Jacobs, es comprensible que quisiera más de los 10.09 millones de dólares, sobre todo por las garantías totales que conlleva un contrato de varios años. Pero, por otro lado, su salario base es el tercero de la NFL en su posición, por detrás de Nick Chubb, de Cleveland (10.85 millones), y Derrick Henry, de Tennessee, con 10.5 millones. En términos de pago en efectivo, la cifra está a menos de dos millones de dólares de la cifra más alta de la liga, de 12 millones de dólares para el jugador de los 49ers Christian McCaffrey.

De hecho, su salario este año es más de lo que 16 equipos pagarán a todo su cuerpo de running back este año.

Esa es otra señal del sombrío mercado financiero que enfrentan los running back.

Sin embargo, a medida que avanzaba el lunes, los Raiders estaban dispuestos a ir por encima de las tendencias del mercado para asegurar a Jacobs más allá de esta temporada. No pudieron cerrar el acuerdo antes de la fecha límite, y ahora Jacobs tiene que tomar una gran decisión sobre cuándo le reportará a los Raiders.