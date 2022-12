NFL “Sunday Ticket” llega a YouTube a partir de la próxima temporada

ARCHIVO -El comisionado de la NFL, Roger Goodell, responde a las preguntas de los reporteros en una conferencia de prensa tras el cierre de la reunión de dueños de la NFL, el martes 29 de marzo de 2022, en el resort The Breakers en Palm Beach, Florida. El dueño de los Indianapolis Colts, Jim Irsay, dijo el miércoles 14 de diciembre de 2022 que no está listo para destituir a Daniel Snyder como dueño de los Washington Commanders y que quiere discutir la posibilidad con otros dueños de la NFL.(AP Photo/Rebecca Blackwell, File)

ARCHIVO - El logotipo de YouTube TV se ve el 28 de febrero de 2017, en YouTube Space LA en Los Ángeles. YouTube TV se ha convertido en el favorito para quedarese con el paquete "Sunday Ticket" de la NFL de partidos fuera del mercado, pero las partes no han cerrado un acuerdo, dijeron dos personas con conocimiento de las negociaciones el martes 20 de diciembre de 2022. Un acuerdo podría ser anunciado tan pronto como el miércoles, según las personas, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir asuntos financieros y el contrato todavía se está negociando. (AP Photo/Reed Saxon, Archivo)