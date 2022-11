McDaniels entiende las frustraciones de los Raiders: ‘Perder apesta’

El entrenador de los Raiders, Josh McDaniels, observa desde la línea de banda antes del comienzo de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Jacksonville Jaguars, el domingo 6 de noviembre de 2022, en Jacksonville, Florida (AP Photo/Phelan M. Ebenhack)

El entrenador de los Raiders, Josh McDaniels, reconoció el lunes las críticas, incluso de su propio receptor estrella, Davante Adams, dirigidas a él después de otra ventaja perdida y una derrota cercana el domingo ante los Jaguars.

Dijo que la frustración es una respuesta esperada a una temporada que alguna vez fue prometedora y que comenzó a salirse de control.

“Confío en nuestro liderazgo. Confío en nuestros capitanes. Confío en nuestro vestidor”, dijo McDaniels en una conferencia de prensa en las instalaciones del equipo tras regresar a casa desde Jacksonville. “Y no tienen que sentirse bien por perder. La gente me pregunta: ‘¿Estás preocupado por ellos? No, no estoy preocupado por ellos. Deberían estar enojados. Todos lo estamos. Perder apesta”.

Los Raiders regresan a casa como favoritos por seis puntos ante los Colts el domingo, buscando romper una racha de dos derrotas y volver al camino de la victoria ante un equipo de 3-5-1 que despidió a su entrenador el lunes.

Adams había expresado su frustración por el hecho de que el equipo aparentemente se alejó de lo que había estado funcionando cuando construían una ventaja de 17-0 en la primera mitad el domingo, cuando tuvo nueve recepciones para 146 yardas y dos touchdowns. Tuvo una recepción para cero yardas en la segunda mitad, aunque fue seleccionado ocho veces.

“Siempre pienso que hay áreas en las que podría hacerlo mejor”, reconoció McDaniels. “Me he parado aquí antes y he dicho que nunca hice un juego perfecto, y probablemente nunca lo haré. Creo que hay muchos terrenos que entran en juego. Sé a qué se refería cuando dijo eso, y no me tomo ninguna de esas cosas como algo personal. La realidad es que tenemos oportunidades y debemos aprovecharlas. Y tengo que hacer un buen trabajo para asegurarme de que seguimos tratando de presentar oportunidades para nuestro equipo. Es realmente una calle de doble sentido en ese aspecto”.

McDaniels dijo que estaba tratando de establecer el juego de carrera en la segunda mitad y que esperaba que ese equilibrio pudiera mantener la carrera de pases de los Jaguars de forma honrada en lugar de agachar la cabeza y atacar al quarterback en caso de que continuaran retrocediendo para lanzar tan seguido.

“Espero que el proceso de pensamiento haya sido el correcto”, dijo McDaniels. “Obviamente, la ejecución es lo importante y no pusimos suficientes puntos en el tablero para ganar el juego”.

McDaniels también citó el gol de campo que los Jaguars patearon en la última jugada de la primera mitad y el drive de touchdown que abrió el tercer cuarto como un punto de inflexión importante en el juego. Entre la marca de :45 del segundo cuarto y la marca de 14:52 del cuarto cuarto, los Raiders ejecutaron solo cinco jugadas ofensivas y pasaron de una ventaja de 20 a siete a un déficit de 24-20. Llamaron a tres carreras y dos pases, incluyendo una finalización a Adams.

Independientemente de hacia dónde apunten los dedos, los Raiders se encuentran empatados con el segundo peor récord de la American Football Confederation (AFC) y han hecho historia al perder tres partidos en los que iban ganando por al menos 17 puntos.

El regreso a los playoffs no es imposible, pero eso es solo en el sentido matemático en este momento. Poco ha hecho el equipo que sugiera que está preparado para ganar, especialmente con algunos partidos difíciles en el camino.

Así que las expresiones verbales de esas frustraciones de un equipo que esperaba un regreso a la postemporada no deberían sorprender demasiado.

Sin embargo, McDaniels advirtió que las palabras no cambiarán la suerte del equipo. Los Raiders necesitan encontrar una manera de ganar partidos y hablar sobre quién tiene la culpa no va a ayudarles a lograr ese objetivo.

“Creo que, al final del día, nuestra responsabilidad es con los demás en términos de hacer nuestro trabajo, agachar la cabeza y trabajar”, dijo. “Eso es lo esencial, y no hay ningún atajo para eso”.