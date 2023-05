Los Raiders y Allegiant Stadium vuelven al horario estelar

ARCHIVO - Jordan Love, de los Green Bay Packers, lanza durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Minnesota Vikings el domingo 1° de enero de 2023, en Green Bay, Wisconsin. Los Packers y el quarterback Jordan Love han llegado a un acuerdo para extender su contrato por un año hasta 2024, según una persona familiarizada con la situación. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque la extensión no ha sido anunciada oficialmente. (AP Photo/Morry Gash, Archivo)