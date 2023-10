Los Raiders se sobreponen a la baja de Jimmy Garoppolo y suman su segunda victoria consecutiva

El discreto vestuario de los Raiders parecía impropio de un equipo que solo había ganado otro partido.

Pero entonces, su comportamiento en las secuelas de una victoria por 21-17 sobre los Patriots el domingo en el Allegiant Stadium es mucho más revelador que lo que se hincha fuera de su pecho faltaba después de anotar su segunda victoria consecutiva.

Fueron medidas iguales de felicidad, disgusto, ánimo y convicción.

La mezcla de satisfacción y frustración es el resultado de haber ganado tres de seis partidos y, sin embargo, no haber estado nunca cerca de lanzar su mejor golpe esta temporada. El domingo fue un ejemplo clásico, ya que los Raiders sobrevivieron a los Patriots mientras anotaban solo un touchdown en seis viajes a la zona roja y producían ocho puntos en la segunda mitad.

También perdieron al quarterback titular Jimmy Garoppolo para la segunda mitad debido a una lesión en la espalda.

I just saw Jimmy Garoppolo get into an ambulance and he’s being transported from the stadium now. Just happened to be walking in tunnels and saw him get in. #Raiders

— Heidi Fang (@HeidiFang) October 15, 2023