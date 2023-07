Los corredores y los apostantes profesionales apuestan por un año duro para los Raiders.

Un respetado servicio de apuestas apostó por una victoria de los Raiders por debajo de las 6½ victorias, y Circa Sports y Westgate SuperBook reportaron una fuerte acción en el under.

julio 28, 2023 - 11:02 am

El QB de los Raiders Jimmy Garoppolo (10) se prepara para hacer un pase durante el campamento de entrenamiento en Intermountain Health Performance Center el jueves 27 de julio de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Jimmy Garoppolo dijo que tenía “esa sensación de ser un niño pequeño” antes de la primera práctica del campamento de entrenamiento de los Raiders.

Pero los corredores de apuestas, los apostadores profesionales y los expertos no lo están sintiendo esta temporada para los Silver and Black.

USA Today pronosticó esta semana que los Raiders terminarán 3-14, y su total de victorias de la temporada en las casas de apuestas deportivas ha bajado de 7½ a 6½.

En Circa Sports, solo los Cardinals, con un total de victorias de 4½, tienen una cifra inferior a la de los Raiders.

El respetado servicio de apuestas Right Angle Sports apostó a que los Raiders no llegarían a 6½ victorias, y Circa y Westgate SuperBook reportaron una acción fuerte en el under.

“Hasta ahora, todo ha sido negativo. Apuestan a que no ganan esta temporada, a que no llegan a los playoffs, etc.”, dijo Dylan Sullivan, gestor de riesgos de Circa Sportsbook. “No creo que los fans o los apostantes sean demasiado optimistas ahora mismo”.

El under está -130 en Circa, -150 en SuperBook y -120 en Station Casinos.

“No veo a los Raiders ganando siete partidos este año”, dijo el vicepresidente de riesgo de Westgate, Ed Salmons. “Estamos tratando de adelantarnos, y sigue bajando”.

Los Raiders estuvieron 6-11 la temporada pasada antes de separarse más notablemente del tight end Darren Waller y reemplazar al quarterback Derek Carr por Garoppolo.

“Son un equipo bastante similar al del año pasado”, dijo Sullivan. “Todo se reduce a Garoppolo. No creo que haya mucho optimismo ahí”.

¿El último equipo sin victorias?

Los Raiders, que en base al total de victorias tienen el segundo calendario más difícil de la NFL, están entre los favoritos en Circa para terminar con más derrotas de la liga (15-1 quinta opción) y para ser el último equipo sin victorias (15-1 octava opción).

Con tres de sus cuatro primeros partidos de visitantes, seis partidos contra la apilada AFC West y cuatro contra la cargada AFC East, los Raiders están entre los más favoritos en Circa, con 150-1 cada uno, para tener el mayor número de victorias y ser el último invicto.

Además de jugar en la que posiblemente sea la mejor división del fútbol americano, los Raiders también deben superar su reciente historial de malos drafts y una defensa porosa, aparte del defensive end Maxx Crosby, el quinto favorito 14-1 en Circa para ganar el premio al Jugador Defensivo del Año.

“Hay muchos signos de interrogación en este equipo”, dijo Salmons. “Solo es difícil fallar en tantos jugadores (en el draft). Te deja con poca profundidad. La defensa, aparte de Crosby, está por debajo del promedio. Ofensivamente, tal vez Garoppolo pueda jugar al nivel de Carr. Pero parece que se lesiona todos los años”.

Los refuerzos de Garoppolo son el veterano Brian Hoyer y el novato Aidan O’Connell.

“Si Garoppolo se lesiona, instantáneamente son el peor equipo de potencia de la liga”, dijo Salmons. “En cierto nivel, los Raiders podrían ser mejores teniendo un mal año y reclutando (al quarterback de Southern California ganador del Trofeo Heisman, Caleb Williams) y en esta época el año próximo tendrán una vibra totalmente diferente.

“¿Quién sabe? El año pasado por estas fechas, Seattle parecía horrible sobre el papel y llegó a los playoffs. Pero para mí hay muchos indicadores a la baja incluso antes de que empiece el año”.

Jacobs, McDaniels

El actual líder en carreras de la NFL, Josh Jacobs, es la octava opción 22-1 en Circa para repetir la hazaña. Pero se ha negado a firmar la etiqueta de franquicia y no se ha reportado al campamento de entrenamiento.

“Había una pequeña expectativa de una caída desde el año pasado, cuando lo corrieron hasta el suelo y tuvo un millón de acarreos”, dijo Sullivan. “Si llega tarde al campamento o se pierde un par de partidos, será casi imposible ganar la mayor cantidad de yardas de carrera”.

Josh McDaniels es la segunda apuesta más arriesgada en Circa para ganar el premio al Entrenador del Año, con 52-1.

“Si ganan 11 o 12 partidos, sin duda estaría en la pugna”, dijo Sullivan. “Pero ahí no hay interés”.