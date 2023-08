Legisladora de Nevada: la respuesta de la NFL sobre las apuestas deportivas es ‘decepcionante’

agosto 7, 2023 - 10:35 am

Fanáticos de Los Angeles Rams y San Francisco 49ers ven el partido de fútbol americano del Campeonato NFC de la NFL en Circa Sportsbook el domingo 30 de enero de 2022, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

ARCHIVO - La representante demócrata federal Dina Titus habla durante una audiencia de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en Washington el 28 de febrero de 2020. La representante Titus, que lleva seis mandatos, aspira a la reelección para el escaño del 1er Distrito del Congreso de Nevada en las elecciones del 8 de noviembre de 2022. (AP Photo/Carolyn Kaster, Archivo)

La gente ve el partido de fútbol americano del Campeonato NFC de la NFL entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams en Circa Sportsbook el domingo 30 de enero de 2022, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

La representante Dina Titus, demócrata por Nevada, se dirige a los medios en una conferencia de prensa para discutir el paquete de infraestructura de 1,2 billones de dólares recientemente firmado en Springs Preserve en Las Vegas, el domingo 12 de diciembre de 2021. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal

La gente se apresura a hacer sus apuestas antes del comienzo del partido de fútbol americano del Campeonato NFC de la NFL entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams en Circa Sportsbook el domingo 30 de enero de 2022, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

La representante Dina Titus, demócrata por Nevada, habla en un acto de campaña el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

Aficionados de los San Francisco 49ers ven el partido de fútbol americano de la NFC Championship contra Los Angeles Rams en Circa Sportsbook el domingo 30 de enero de 2022, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

La representante Dina Titus, demócrata por Nevada, habla en un acto de campaña el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

La gente anima durante el partido de fútbol americano entre los Cincinnati Bengals y los Kansas City Chiefs en Circa Sportsbook el domingo 30 de enero de 2022, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Cobertura del draft de fútbol americano de la NFL en las apuestas deportivas de Circa, el viernes 29 de abril de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal vía AP)

La gente hace apuestas dentro del Circa Sportsbook en Circa Las Vegas el viernes, 4 de agosto de 2023, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Varias personas se sientan frente a las máquinas de juego del Circa Sportsbook de Circa Las Vegas el viernes 4 de agosto de 2023, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Una legisladora de Nevada reprendió a la NFL por una respuesta “decepcionante” a su carta preguntando sobre los esfuerzos para garantizar la integridad de los juegos en medio de una serie de infracciones de apuestas deportivas que involucran a jugadores.

La representante federal Dina Titus, demócrata por Nevada, les escribió el 15 de junio a los dirigentes de las principales ligas deportivas profesionales y a la NCAA, pidiéndoles que aclararan sus políticas de apuestas y afirmando que “hay que hacer más para garantizar que los deportes permanezcan libres de influencias externas”.

La NFL ofreció una respuesta detallada, pero no abordó cuestiones específicas sobre el personal de la liga y las investigaciones sobre infracciones en materia de apuestas. La respuesta de la NFL también les pedía a los funcionarios federales a abordar el “mercado ilícito de apuestas deportivas”, aunque las infracciones reportadas que involucran a jugadores ocurrieron en casas de apuestas deportivas reguladas.

Titus consideró insuficiente la respuesta.

“Es muy decepcionante que la NFL se haya negado a responder a nuestras preguntas y, en su lugar, se haya centrado en las apuestas deportivas ilegales en general en su respuesta”, dijo en un comunicado. “Hace que uno se pregunte qué intentan ocultar”.

Un portavoz de la NFL no respondió a una solicitud de comentarios.

En la respuesta de la liga a la carta de Titus, obtenida por el Review-Journal, Jonathan Nabavi, vicepresidente de política pública y asuntos gubernamentales de la NFL, dijo que “no hay principio más elevado en la NFL que salvaguardar la integridad del juego”.

Detalló las reglas de la liga con respecto a las apuestas, incluyendo que los jugadores no deben apostar en los partidos de la NFL y no deben revelar “información privilegiada” sobre el equipo que no sea conocida por el público.

La carta de Titus llegó después de que varios jugadores universitarios y profesionales fueran sancionados por infracciones relacionadas con las apuestas. En los últimos dos años, 11 jugadores de la NFL han sido suspendidos por infracciones relacionadas con las apuestas.

Esta semana, se presentaron cargos penales contra siete atletas universitarios actuales o anteriores de Iowa y Iowa State, acusados de manipular registros relacionados con una investigación tras descubrirse que habían apostado en partidos de sus escuelas y, en algunos casos, de sus equipos. La Comisión de Carreras y Apuestas de Iowa declaró posteriormente que no había pruebas de que se hubiera puesto en peligro la integridad de ningún partido.

En su carta, Titus reconocía el trabajo realizado por las casas de apuestas deportivas y los supervisores de la integridad para identificar las apuestas sospechosas.

“Cuando se suspende a jugadores y se despide a entrenadores, significa que el sistema funciona”, dijo Titus en la carta. “El objetivo, sin embargo, debería ser detener estas apuestas antes de que se realicen”.

En una entrevista el viernes, Titus dijo que está enfocada en recabar información de las ligas sobre cómo gestionan las apuestas. Quiere averiguar cuáles son las mejores prácticas, “quién hace qué y cómo podemos hacerlo todos mejor”, dijo.

Las Vegas siempre ha mantenido una gran integridad en lo que respecta al juego y las apuestas, afirmó Titus. Ahora que Las Vegas se considera cada vez más una ciudad deportiva, es más importante comprender cuáles son las reglas, cómo se hacen cumplir y cuáles son las sentencias cuando se incumple una regla, explicó.

Quiere asegurarse de que los espectadores y apostantes sepan que los partidos son justos, o de lo contrario “eso tendrá un gran impacto en la economía de todo el país, pero desde luego en Nevada”, dijo Titus.

El vicepresidente de Westgate SuperBook, Jay Kornegay, dijo que, como operador de apuestas deportivas, “siempre hemos estado del mismo lado que las ligas, la NCAA y los reguladores”.

“La integridad es nuestro producto. Si no la tenemos, no tenemos nada”, dijo. “Trabajamos con muchos otros para proteger los juegos. Los casos que estamos viendo no son sorprendentes a medida que se expanden las apuestas deportivas. … La severidad del castigo también enviará un duro mensaje a los jugadores”.

Matthew Holt, cofundador y director ejecutivo de U.S. Integrity, un monitor independiente de apuestas deportivas con sede en Henderson, dijo que la cooperación continua entre las ligas y la industria de las apuestas es la clave “si queremos avanzar en nuestros métodos para atrapar a los malos actores más sofisticados”.

Las apuestas deportivas se han expandido a 34 estados y Washington DC desde que una sentencia del Tribunal Supremo de 2018 reglamentó la prohibición federal de las apuestas. Hasta entonces, Nevada era el único estado que ofrecía apuestas deportivas en toda regla.

Aunque Titus criticó a la NFL por sacar a relucir las apuestas deportivas extraterritoriales que operan ilegalmente en Estados Unidos, apoya que se tomen medidas enérgicas contra esas entidades. El año pasado, Titus fue coautora de una carta dirigida al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, en la que se pedía al Departamento de Justicia que persiguiera las apuestas extraterritoriales.