La semana frenética termina con Aidan O’Connell como QB de los Raiders

El quarterback de los Raiders Aidan O'Connell (4) se prepara para lanzar durante el entrenamiento en el Intermountain Health Performance Center el jueves 2 de noviembre de 2023, en Henderson. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El entrenador en jefe interino de los Raiders, Antonio Pierce, observa mientras el quarterback Aidan O'Connell (4) calienta durante la práctica en el Intermountain Health Performance Center el jueves 2 de noviembre de 2023, en Henderson. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El quarterback de los Raiders Aidan O'Connell (4) se prepara para lanzar durante la práctica en el Intermountain Health Performance Center el jueves 2 de noviembre de 2023, en Henderson. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El quarterback de los Raiders Aidan O'Connell (4) se prepara para lanzar durante la práctica en el Intermountain Health Performance Center el jueves 2 de noviembre de 2023, en Henderson. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El quarterback de los Raiders Aidan O'Connell (4) se prepara para lanzar durante la práctica en el Intermountain Health Performance Center el jueves 2 de noviembre de 2023, en Henderson. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El quarterback de los Raiders Aidan O'Connell (4) y el quarterback Jimmy Garoppolo (10) realizan ejercicios durante la práctica en el Intermountain Health Performance Center el jueves 2 de noviembre de 2023, en Henderson. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El quarterback de los Raiders Aidan O'Connell (4) y el quarterback Brian Hoyer (7) calientan durante la práctica en el Intermountain Health Performance Center el jueves 2 de noviembre de 2023, en Henderson. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

No hay libro al que Aidan O’Connell pueda recurrir para que le guíe en su proceder como nuevo quarterback titular de los Raiders.

No existe ningún video en YouTube que explique cómo manejar el hecho de ser un novato de tercera línea un día y al siguiente recibir el trabajo más prestigioso en el fútbol americano.

Solo va a tener que improvisar algunas partes de su nuevo trabajo, empezando por el partido del domingo contra los Giants en el Allegiant Stadium cuando sustituya al veterano Jimmy Garoppolo.

“Solo trato de tomarlo día a día, realmente minuto a minuto”, dijo O’Connell. “Y tratando de disfrutarlo tanto como pueda”.

El ascenso de O’Connell ocurrió el martes, cuando los Raiders hicieron cambios radicales en toda la organización. El entrenador Josh McDaniels, el gerente general Dave Ziegler y el coordinador ofensivo Mick Lombardi fueron despedidos y reemplazados por Antonio Pierce, Champ Kelly y Bo Hardegree.

O’Connell fue ascendido inmediatamente a titular por encima de Garoppolo, que tuvo problemas toda la temporada para ofrecer un juego competente.

Decir que ha sido un torbellino es quedarse corto.

“Están pasando muchas cosas por aquí”, dijo O’Connell. “Nada de lo que haya formado parte antes. Es todo bastante extraño para mí”.

No es que vaya a estar solo.

La confianza en el vestidor es profunda para el seleccionado de cuarta ronda de Purdue. Eso comienza con el wide receiver estrella Davante Adams, quien ha dado a conocer sus sentimientos por el jugador de 24 años.

Principalmente por una ética de trabajo que va más allá de lo obvio. Como cuando Adams ve a O’Connell en la cinta de práctica, llevando a cabo todas las responsabilidades de juego, juego de pies y handoff o lanzando petición cuando está en la línea lateral viendo Garoppolo o Brian Hoyer tomar snaps desde el centro.

“Lo ves trabajando en su oficio”, dijo Adams. “Solo siempre listo para su oportunidad. Y eso significa mucho porque simplemente ha habido muchos altibajos y cambios de quarterbacks, así que tener ese tipo de mentalidad como un chico joven… es mucho más maduro de lo que he visto de un quarterback de primer año en mi historia”.

El apoyo de sus compañeros de equipo le ha quitado parte de la presión de los acontecimientos de los últimos dos días y de lo que está a punto de afrontar el domingo.

“Ha sido increíble. Definitivamente abrumador”, dijo O’Connell. “Los chicos me cubren las espaldas y me apoyan muchísimo, tanto verbalmente como en el trato que me dan. Eso me da mucha confianza en mí mismo”.

O’Connell será su segunda titularidad, pero las circunstancias son muy diferentes a las de la primera, cuando completó 24 de 39 pases para 239 yardas y una intercepción en una derrota ante los Chargers. Fue titular de emergencia en lugar de Garoppolo, que estaba de baja por una conmoción cerebral. Se entendía que Garoppolo volvería como titular cuando estuviera sano.

Esta vez, sin embargo, parece como si el trabajo es de O’Connell a perder, al menos por el resto de la temporada. No es que esté mirando demasiado lejos.

“Intentas ir jugada a jugada, sea cual sea la situación”. dijo O’Connell. “Y como es fútbol americano, podría ser tu última jugada en cualquier jugada. Así que tratas de aprovechar cada oportunidad”.

La experiencia contra los Chargers debería ayudarlo mientras se prepara para los Giants.

“Definitivamente fue una experiencia valiosa para mí”, dijo O’Connell. “Llegué a saber lo que es el día antes del partido, el día del partido para ser el tipo que iba a jugar y luego, obviamente, tener esa experiencia en el juego. Pero al mismo tiempo, es un equipo completamente nuevo y un nuevo esquema contra el que estamos jugando, así que es un reto diferente”.