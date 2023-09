El defensive end de los Raiders Chandler Jones arrestado y llevado a la cárcel

El defensive end de los Raiders Chandler Jones (55) espera en la línea de banda antes de un partido de la NFL contra los Rams en el SoFi Stadium el jueves 8 de diciembre de 2022, en Inglewood, California. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El defensive end de los Raiders Chandler Jones responde preguntas durante una conferencia de prensa en el Intermountain Health Performance Center el jueves 1 de junio de 2023, en Henderson. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El defensive end de los Raiders, Chandler Jones, fue arrestado la madrugada del viernes y se encuentra detenido en el Centro de Detención del Condado Clark, según el sitio web de Custodia del Condado Clark.

El pass rusher de 33 años, que ha estado actuando de manera errática en el último mes en las redes sociales, no ha jugado un partido esta temporada para los Raiders y está en la lista de enfermedades no relacionadas con el fútbol.

“Los Raiders esperan que Chandler Jones reciba la atención que necesita”, decía un comunicado de la organización. “Él, su familia y todos los involucrados están en nuestros pensamientos. Como esto es ahora un asunto legal, no haremos más comentarios”.

Jones fue arrestado por presunta violación de una orden de protección temporal en la madrugada del viernes y está previsto que comparezca ante el tribunal el 4 de diciembre. Se fijó una fianza de 15 mil dólares.

El arresto es el último de una serie de acciones problemáticas por el veterano defensive end, todos los cuales comenzaron a salir a la superficie la semana antes del inicio de la temporada cuando Jones tomó a las redes sociales con una serie de mensajes dirigidos a los Raiders.

A lo largo de las semanas siguientes, esas publicaciones se intensificaron hasta incluir comentarios sobre el dueño de los Raiders, Mark Davis, el entrenador Josh McDaniels, el director general Dave Ziegler y antiguos jugadores de la NFL como Larry Fitzgerald y Antonio Brown.

Tan rápido como aparecían los mensajes, muchos se borraban con la misma rapidez. Pero el tono y el mensaje de los mismos reflejaban a alguien que estaba pasando por algún tipo de problema mental. Los Raiders siempre han tratado la situación como un asunto personal y no han hecho comentarios públicos al respecto, aparte de algunas declaraciones generales.

Esa fue la posición que McDaniels tomó el viernes por la mañana cuando se le preguntó sobre el arresto de Jones.

“No tengo mucho que añadir a nada de eso”, dijo McDaniels. “Nada ha cambiado en nuestro lado en términos de lo que el estado y todo lo demás. No estoy al tanto de todo”.

La relación de trabajo entre McDaniels y Jones se remonta al 2012, cuando Jones era novato en New England y McDaniels era el coordinador ofensivo de los Patriots.

El aspecto humano de su situación es difícil de ignorar.

“Queremos lo mejor para todos nuestros jugadores, ex jugadores, etc. Así que eso nunca cambiará”, dijo McDaniels. “Esa parte va a estar ahí ahora y siempre para todos los chicos que hemos entrenado y tuvimos la oportunidad de conocer y trabajar. Solo hay que tomárselo como viene y seguir intentando hacerlo lo mejor posible. Como he dicho, no hay mucho más que podamos hacer”.