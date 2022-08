El cornerback de los Raiders, Nate Hobbs, parece estar preparado para el estrellato

Se ha convertido en una rutina diaria en el campamento de entrenamiento de los Raiders. No importa dónde se alinee Davante Adams, el cornerback de segundo año Nate Hobbs está directamente frente a él.

agosto 11, 2022 - 11:11 am

El cornerback de los Raiders, Nate Hobbs (39), se aferra al balón de fútbol mientras el cornerback Sam Webb (48) trata de quitárselo durante la práctica del campamento de entrenamiento del equipo en el Intermountain Healthcare Performance Center el martes 9 de agosto de 2022, en Henderson. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El cornerback de los Raiders Nate Hobbs (39) trabaja con el entrenador de defensas Jason Simmons durante la práctica del campamento de entrenamiento del equipo en el Intermountain Healthcare Performance Center el martes 9 de agosto de 2022, en Henderson. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El cornerback de los Raiders Nate Hobbs responde a preguntas durante una rueda de prensa en el Intermountain Healthcare Performance Center el sábado 30 de julio de 2022, en Henderson. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

Se ha convertido en una rutina diaria en el campamento de entrenamiento de los Raiders. No importa dónde se alinee Davante Adams, el cornerback de segundo año Nate Hobbs está directamente frente a él.

No pienses ni por un minuto que es solo la suerte del sorteo para Hobbs. A decir verdad, busca los emparejamientos con Adams. En parte por querer mejorar, pero también por el enorme peso que lleva en el hombro, Hobbs nunca se ha echado para atrás ante un desafío y no lo hará ahora.

“Hasta que me muera. En serio, hasta que me muera”, dijo Hobbs sobre la ventaja con la que juega. “De donde vengo, soy de Louisville, Kentucky, nunca tuve la oportunidad de ver a nadie llegar tan lejos en la NFL con mis propios ojos o conocer personalmente a alguien. Así se siente en todos los ámbitos de Louisville. Somos una ciudad realmente infravalorada. Así que el hecho de haber crecido allí me hizo ser así. Supongo que fui una criatura de mi hábitat”.

Ha abierto muchos ojos en el edificio de los Raiders. Los que estaban cerca de él el año pasado se maravillan de las mejoras en el segundo año. Mientras tanto, las nuevas incorporaciones, como el veterano safety Duron Harmon, que jugó en tres equipos campeones del Súper Tazón con los Patriots, apenas pueden ocultar su admiración por un jugador que parece estar preparado para el estrellato.

“Es un joven extremadamente centrado”, dijo Harmon. “Está dando todo cada día para ser lo mejor que puede ser. Es mi compañero de vestidor. Así que cuando hablo de un chico que siempre está haciendo preguntas, siempre tratando de averiguar cómo mejorar, estoy hablando de él. Es divertido estar con él. Aporta intensidad cada día”.

El cuerpo técnico está de acuerdo.

“Quiere competir”, dijo el entrenador secundario de los Raiders, Jason Simmons. “Eso es lo único de Nate que nadie puede cuestionar, su espíritu competitivo. Sabe que tiene la oportunidad de enfrentarse a uno de los mejores receptores de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), si no es que el mejor receptor de la Liga Nacional de Fútbol Americano, y agradece esa oportunidad y ese reto”.

Y es entonces cuando comienza el espectáculo.

Adams es uno de los más temidos wideouts de su generación y gana absolutamente su cuota de batallas con Hobbs, una selección de quinta ronda de Illinois el año pasado que surgió como uno de los mejores corners jóvenes en el fútbol americano como un novato.

Pero Hobbs ha resistido bastante bien. Y con cada día que pasa, sigue añadiendo más victorias a su cinturón.

Como la vez que Adams trató de evadir a Hobbs con un paso vacilante en la línea de gol, solo para girar a la derecha y descubrir que Hobbs lo tenía cubierto. El resultado fue un pase incompleto y Adams, siempre competitivo, pateó el poste de la zona de anotación con rabia.

Eso estableció el escenario para otro enfrentamiento entre Adams y Hobbs unas pocas jugadas más tarde, esta vez con Adams alineado en los espacios. Perdió a Hobbs con un brillante movimiento de cuerpo y cabeza en el centro de la zona de anotación.

Hobbs, sin embargo, nunca se rindió, en un movimiento suave, hizo la transición de su cuerpo hacia el quarterback, recogió el balón en vuelo, saltó y lo bateó justo cuando estaba a punto de aterrizar en los brazos de Adams.

Como todos los demás, Hobbs ha sido un destacado defensivo en el campamento de entrenamiento. Desde no retroceder ante ningún desafío hasta aguantar a uno de los mejores wide receivers del juego, pasando por la intercepción que consiguió el martes y que, de haber sido un partido real, habría resultado en un pick-six, Hobbs se está convirtiendo en un jugador con cualidades de estrella.

En el proceso, puede cambiar la forma en que los Raiders lo usan. Mientras que Hobbs era estrictamente un cornerback de espacios el año pasado -y posiblemente el mejor de la NFL en ese lugar- su papel parece estar expandiéndose para incluir tiempo de juego en el perímetro.

De hecho, Hobbs figura como uno de los dos titulares en el cornerback en las dos tablas de profundidad que los Raiders han publicado hasta ahora. Por la forma en que ha seguido a Adams a lo largo del campamento, uno tiene la sensación de que podría tener la tarea de cubrir al mejor wide receiver del oponente cada semana.

Eso podría parecer desalentador para un jugador tan joven. Pero sus compañeros de equipo ven algo tan especial en Hobbs, que parece estar hecho para el desafío.

“Él lo da todo, el cielo es el límite para Nate”, dijo Harmon. “Lo bueno que Nate quiera ser, eso es lo bueno que (puede) ser. Pero la cuestión es que se esfuerza todos los días. Viene a trabajar preparado; es muy atlético, muy ágil, puede jugar por dentro y por fuera. Estoy ansioso por ver lo que Nate hará este año”.