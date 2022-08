Derek Carr está donde debe estar por ahora – observando

El quarterback de los Raiders, Derek Carr (4), bromea con el wide receiver Mack Hollins (10) y otros jugadores en la banda durante la primera mitad de su partido de pretemporada de la NFL contra los Vikings en Allegiant Stadium el domingo 14 de agosto de 2022, en Las. Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El quarterback de los Raiders, Derek Carr, besa a su hija Brooklyn mientras visita a su familia antes del inicio de un partido de pretemporada de la NFL contra los Minnesota Vikings el domingo 14 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Derek Carr posa para fotos con su familia antes del inicio de un partido de pretemporada de la NFL contra los Minnesota Vikings el domingo 14 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

El defensive end de los Raiders Maxx Crosby (98), el wide receiver Chris Lacy (14) y el quarterback Derek Carr (4) se unen a otros que esperan salir al campo para la primera mitad de su juego de fútbol de pretemporada de la NFL en Allegiant Stadium el domingo 14 de agosto de 2022, en Las. Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El quarterback de los Raiders, Derek Carr (4), se da la mano con el entrenador Josh McDaniels después de una anotación durante la primera mitad de su partido de fútbol americano de pretemporada de la NFL contra los Vikings en Allegiant Stadium el domingo 14 de agosto de 2022, en Las. Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El quarterback de los Raiders, Derek Carr (4), señala otra anotación con el entrenador en jefe Josh McDaniels detrás después de una anotación durante la primera mitad de su juego de fútbol americano de pretemporada de la NFL contra los Vikings en Allegiant Stadium el domingo 14 de agosto de 2022, en Las. Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El quarterback de los Raiders, Derek Carr (4), felicita al punter AJ Cole (6) por una exitosa retención de patada después de una anotación durante la primera mitad de su juego de fútbol americano de pretemporada de la NFL contra los Vikings en Allegiant Stadium el domingo 14 de agosto de 2022, en Las. Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El quarterback de los Raiders, Derek Carr (4), y el wide receiver Davante Adams observan durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de pretemporada de la NFL contra los Minnesota Vikings el domingo 14 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

El quarterback de los Raiders, Derek Carr (4), y el wide receiver de los Raiders, Davante Adams (17), entablan una conversación en la línea de banda durante la primera mitad de un partido de pretemporada de la NFL en Allegiant Stadium el domingo 14 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

Él está donde debe estar por ahora. En la línea de banda. Fuera de peligro.

El quarterback titular de los Raiders, Derek Carr, no jugó por segundo partido consecutivo de pretemporada el domingo, una victoria 26-20 sobre los Vikings en Allegiant Stadium.

Eso no significa que Carr no siga aprendiendo la nueva ofensiva del entrenador Josh McDaniels. No significa que no pueda seguir captando matices de la misma.

“Creo que lo más importante que hago durante la pretemporada es comunicarme con Josh, ya sea que esté en el juego o no”, dijo Carr esta semana pasada. “Siento que puedo mejorar preguntando, ‘Josh, ¿qué estás pensando con esto?’ Porque quiero asegurarme. Estoy tratando de ejecutarlo exactamente como él quiere que se haga”.

Aaron Rodgers no pudo tener más razón al hablar de la oportunidad de que un quarterback titular juegue en la pretemporada. No hay ningún beneficio, insistió el quarterback de los Packers, en vestirse y tomar una serie.

Algunos equipos están de acuerdo. Muchos que dieron tiempo a los titulares durante el fin de semana no.

Por su parte, el juego de Carr durante el campamento ha sido ejemplar.

Oportunidad de crecer

No debería ver el campo hasta que los Raiders empiecen de verdad contra los Chargers el 11 de septiembre. No hay nada que ganar. El riesgo no vale la pena mientras los Raiders siguen buscando qué cuerpos podrían conformar una línea ofensiva competente.

Las cosas volvieron a ser difíciles en el frente por momentos el domingo.

“Todo lo que (los quarterbacks) escuchan en la línea lateral, cada vez que tenemos (ciertas situaciones) en un juego de pretemporada, creo que son una oportunidad para crecer y mejorar”, dijo McDaniels cuando se le preguntó el viernes sobre Carr jugando en la pretemporada. “Es una gran oportunidad para que (Carr) escuche. Es básicamente como si estuviera ahí fuera, el diálogo que estaría ocurriendo con el quarterback desde la llamada de juego”.

¿Saben lo poco que cuentan estos partidos de pretemporada para los jugadores consagrados?

El partido comenzó, y el lesionado tight end Darren Waller estaba en cambio al otro lado de la autopista viendo a los Aces contra Seattle en Michelob Ultra Arena. No se perdió nada importante.

Tantos titulares resignados a quedarse parados. Tantos chicos que deberían marcar una gran diferencia una vez que la temporada comience no están cerca de la acción.

Una cosa es segura: En caso de que algo le suceda a Carr, Jarrett Stidham obtendría el papel del número dos.

También podría ser Michael Vick 2.0.

O, ya sabes, algo así.

Stidham corrió para su segunda anotación de la pretemporada el domingo.

“Todo el mundo bromeaba sobre eso en la banda, pero no, definitivamente no”, dijo cuando se le preguntó sobre la comparación con Vick.

No hay que pensar en jugar con Carr hasta que las cosas se presenten frente a él”. El left tackle Kolton Miller -otro activo valioso- no volvió a salir al campo, pero los que rotan por todo el equipo tuvieron problemas para encontrar consistencia.

El bloqueo de pases fue sospechoso durante dos partidos -los Vikings tuvieron cuatro sacks– pero también es cierto que hay poca planificación del juego. Se trata de poner a los chicos en el campo y ver cómo reaccionan.

Es más que un trabajo en progreso. No es para los débiles de corazón para los que lanzan la pelota en este momento.

No está cerca de la perfección

“Creo que estamos mejorando cada día”, dijo el guard John Simpson. “Nada es perfecto. Solo hay que dejar atrás la última jugada”.

Una parte importante a recordar: Hay dos semanas -no una como en años anteriores- entre el último partido de pretemporada y el inicio de la temporada regular. Por lo tanto, si toma los snaps en absoluto, te imaginas que Carr lo haría en Miami el sábado.

Tendrá dos prácticas contra los Patriots durante la semana de un juego entre los equipos el 26 de agosto en Allegiant, así que jugarlo en el final de la pretemporada no tendría sentido.

Además, está donde debe estar -al menos hasta que las cosas estén mucho más estables en el frente.