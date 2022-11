Davante Adams quiere el balón: ‘Me pagaron para venir y hacer jugadas’

El entrenador de los Raiders, Josh McDaniels, habla con el wide receiver Davante Adams (17) en la línea de banda con el quarterback Derek Carr (4) cerca, durante la primera mitad de un partido de la NFL contra los Jacksonville Jaguars en TIAA Bank Field el domingo 6 de noviembre de 2022, en Jacksonville, Fla. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El wide receiver de los Raiders, Davante Adams (17), no puede atrapar un balón durante la segunda mitad de un partido de la NFL contra los Jacksonville Jaguars en el TIAA Bank Field el domingo 6 de noviembre de 2022, en Jacksonville, Florida. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El wide receiver de los Raiders, Davante Adams (17), se mantiene firme en la banda durante la segunda mitad de un partido de la NFL contra los Jacksonville Jaguars en TIAA Bank Field el domingo 6 de noviembre de 2022, en Jacksonville, Florida. Los Raiders perdieron ante los Jaguars, 27-20. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El safety de los Jacksonville Jaguars, Andrew Wingard (42), defiende al wide receiver de los Raiders, Davante Adams (17), forzando un pase incompleto, durante la segunda mitad de un partido de la NFL en TIAA Bank Field el domingo 6 de noviembre de 2022, en Jacksonville, Florida. Los Jaguars vencieron a los Raiders, 27-20. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

No hay cobertura que el wide receiver de los Raiders, Davante Adams, crea que pueda sacarlo de un juego.

“Al final del día, si solo lo vamos a ceder y decir, ‘Oh, hicieron doble equipo contra Tae, así que es forzar el balón si se lo lanzamos’, entonces no tengo nada que hacer aquí, porque eso es lo que los equipos van a hacer”, dijo Adams el miércoles. “Así que, si piensan que la única forma en la que voy a recibir el balón es cuando me dejan solo, entonces voy a tener cuatro recepciones en el año”.

Adams superó las 110 recepciones en tres de las últimas cuatro temporadas con los Packers y tiene 48 recepciones para 658 yardas en ocho partidos con los Raiders. Pero ha pasado mitades e incluso partidos con un papel reducido en la ofensiva, ya que los rivales se centran en quitarle a Derek Carr su principal opción en el juego de pase.

Después de atrapar nueve pases para 146 yardas y dos touchdowns en la derrota del domingo 27-20 en Jacksonville, la única recepción de Adams en la segunda mitad fue sin recompensa.

Le parece bien que le lancen el balón, aunque no esté abierto.

“Me gustaría forzarlo”, dijo cuando se le preguntó cómo hacerlo participar más sin forzar los objetivos. “Es lo que es. Este año no se ha forzado nada en absoluto. He tenido varios partidos con dos recepciones, así que no creo que debamos hablar de que me obliguen a recibir el balón. Eso es ridículo. Creo que cuando tienes ciertos jugadores, haces lo que puedes para darles oportunidades, y por eso estoy aquí. Por eso me pagaron para venir aquí y hacer jugadas”.

Adams, que firmó un contrato de cinco años y 142.5 millones de dólares con los Raiders, ha hecho su parte de jugadas, pero la ofensiva ha batallado por encontrar un ritmo consistente durante un comienzo de dos a seis. La explosión del domingo en la primera mitad es lo que los fans de los Raiders soñaron cuando Adams se reunió con Carr, su buen amigo y compañero de equipo en la universidad, después de pasar sus primeras ocho temporadas recibiendo pases de Aaron Rodgers en Green Bay.

“No necesariamente tienen que ser 15 objetivos en una mitad; no se trata de eso realmente, se trata de la calidad”, dijo Adams. “Creo que el último partido estuvo ahí, y obviamente ha habido momentos en los que ha estado lejos de ser suficiente. Y eso lo sabemos, y ustedes también”.

“En el partido de los Saints, tener una recepción, una vez más, no para lo que estoy aquí. Estoy aquí para poder ayudar a esta ofensiva a mover el balón. Y si podemos moverlo de otras formas, entonces es hermoso, y no necesito hacerlo. Puedo tener una recepción si la movemos. Pero si no lo movemos, obviamente será un problema”.

El lugar de los Raiders en la clasificación también es un problema, y es uno nuevo para Adams. Los Packers tuvieron seis temporadas ganadoras con él en Green Bay y nunca terminaron peor que 6-9-1.

Adams expresó su frustración después de la derrota del domingo, que se interpretó como una crítica al cuerpo técnico, pero dijo que cree que los problemas tienen que ver más con la ejecución de las jugadas que se hacen que con no hacer las jugadas correctas.

“No pongo nada en los entrenadores”, dijo el miércoles. “Creo que tenemos que hacer nuestro trabajo. Pero cuando vi (el video), tuvimos muchas oportunidades. Hubo jugadas. En realidad, al final, se trata de la ejecución de los jugadores. Todo el mundo va a tratar de crear alguna división entre los jugadores y los entrenadores solo sobre la base de diferentes cosas que se dicen, pero al final del día, se trata de hacer ajustes y todos haciendo su trabajo”.

Carr dijo que Adams se ha mantenido positivo a pesar de las dificultades y cree que los dos seguirán construyendo su química.

“La semana pasada, dimos otro paso en la dirección correcta”, dijo el quarterback. “Está acostumbrado a estar en el mismo sistema, los mismos tipos, casi la misma lista cada año, y está aprendiendo que cuando llegas a un nuevo lugar con nuevos entrenadores, la lista va a cambiar, el esquema va a cambiar. Su nivel de paciencia ha sido genial, y lo entiende, todos lo entendemos. Ojalá no lo entendiera, pero todos entendemos que lleva tiempo, pero esperamos que ese tiempo no sea mucho más largo”.