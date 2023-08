Alvin Kamara es suspendido tres partidos por pelea afuera de club nocturno del Strip

El running back de los New Orleans Saints se declaró inocente en relación con un altercado ocurrido en 2022 a la salida de Drai’s After Hours en The Cromwell.

El running back de los New Orleans Saints Alvin Kamara espera en el juzgado para su comparecencia en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas el jueves 2 de marzo de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El cornerback de los Cincinnati Bengals Chris Lammons llega al juzgado con su abogado Ross Goodman para su comparecencia en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas el jueves 2 de marzo de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El running back de los New Orleans Saints, Alvin Kamara, realiza ejercicios en el campamento de entrenamiento de fútbol americano del equipo de la NFL en Metairie, La., el viernes 4 de agosto de 2023. (AP Photo/Gerald Herbert)

El running back de los New Orleans Saints, Alvin Kamara, realiza ejercicios en el campamento de capacitación de fútbol americano del equipo de la NFL en Metairie, La., el viernes 4 de agosto de 2023. (AP Photo/Gerald Herbert)

El running back de los New Orleans Saints, Alvin Kamara, realiza ejercicios en el campamento de capacitación de fútbol americano del equipo de la NFL en Metairie, La., el viernes 4 de agosto de 2023. (AP Photo/Gerald Herbert)

El running back de los New Orleans Saints, Alvin Kamara, realiza ejercicios en el campamento de capacitación de fútbol americano del equipo de la NFL en Metairie, La., el viernes 4 de agosto de 2023. (AP Photo/Gerald Herbert)

METAIRIE, La. – El running back estrella de los New Orleans Saints, Alvin Kamara, y el back defensivo de los Colts, Chris Lammons, fueron suspendidos en tres partidos de temporada regular por la NFL debido a su participación en una pelea en febrero de 2022 en un casino de Las Vegas Strip.

La NFL dio a conocer su decisión el viernes, dos días después de que Kamara fuera excusado del campamento de entrenamiento para reunirse con el comisionado Roger Goodell.

Kamara y Lammons se declararon inocentes de cargos por delitos menores el mes pasado en un acuerdo con los fiscales en Las Vegas que evitó el juicio y el potencial tiempo en la cárcel.

Kamara ha sido uno de los jugadores más productivos de los New Orleans como corredor y receptor desde que fue nombrado novato ofensivo del año en la temporada 2017.

Hablando después de la práctica del viernes, pero antes de que se anunciara la suspensión, Kamara se mostró arrepentido y expresó su deseo de tomar decisiones más sabias en el futuro.

“Nunca quiero verme involucrado en algo en lo que alguien resulte herido o gravemente lesionado. Fue una mala decisión por mi parte, sin duda una mala decisión”, dijo Kamara. “Me equivoqué por completo, avergoncé a los Saints, avergoncé a mi familia, a mi madre. Me avergoncé a mí mismo.

“Mentiría si dijera que no fue duro”, continuó Kamara. “He perdido mucho a lo largo de este calvario. No busco compasión ni que nadie me dé una palmadita en la espalda y me diga: ‘No pasa nada’. Sé lo que hice. … Y definitivamente asumo la responsabilidad. Eso forma parte de ser un hombre y de crecer. A partir de aquí, solo tengo que tomar las decisiones correctas y hacer las elecciones correctas”.

Señalando que estaba fuera a las 5 a.m. cuando ocurrió la pelea fuera de Drai’s After Hours en The Cromwell en la víspera del Pro Bowl de esa temporada, Kamara dijo que había comenzado a tomar una serie de decisiones imprudentes mucho antes del altercado y que habría sido mejor seguir el consejo del exentrenador de la NFL Tony Dungy a los jugadores de no permanecer afuera después de la medianoche.

Kamara agradeció a Goodell por reunirse con él el jueves y dijo que su visita salió bien.

“Creo que logramos lo que necesitábamos lograr”, dijo. “Contento de haber tenido la oportunidad de hacerlo”.

Pero Kamara declinó entrar en detalles sobre lo que discutió con el comisionado. Goodell no ha comentado sobre la reunión, y el personal de comunicaciones de la NFL también ha declinado hacer comentarios.

Kamara jugó durante toda la temporada 2022 mientras la NFL esperaba la resolución de su caso judicial y el de Lammons.

Los dos jugadores y otros dos acusados fueron acusados de golpear hasta dejar inconsciente a Darnell Greene Jr, de Houston, tras un altercado que se extendió desde un ascensor hasta un pasillo.

Kamara y Lammons se declararon inocentes el 11 de julio por delitos menores y acordaron pagar cada uno poco más de 100 mil dólares por los costos médicos de Greene. Los acuerdos de culpabilidad ocurrieron en conjunción con un acuerdo de un caso civil que Greene presentó. Los términos financieros del acuerdo no se han revelado.

Según la política de conducta de los jugadores de la NFL, la oficina de la liga puede imponer suspensiones por conductas “ilegales, violentas, peligrosas o irresponsables, que pongan en peligro a víctimas inocentes, dañen la reputación de otros en el juego y menoscaben el respeto y el apoyo del público a la NFL”.

No es necesaria una condena para que la NFL suspenda a un jugador. La liga se reserva el derecho de adoptar una visión independiente de las pruebas disponibles, que, en el caso de Kamara, incluyen el video de seguridad de la pelea.

En los 15 partidos de la temporada pasada, Kamara sumó 1,387 yardas desde el perímetro: 897 de carrera y 490 de recepción. Anotó dos tantos en carrera y atrapó dos pases de anotación.

En su carrera, Kamara suma 8,888 yardas desde el perímetro (5,135 de carrera, 3,753 de recepción) y ha anotado 71 TD (49 de carrera, 22 de recepción).

Antes del viernes, Kamara no había concedido ninguna entrevista desde que comenzó el campamento de entrenamiento la semana pasada porque no estaba preparado para volver a hablar públicamente de sus problemas en Las Vegas.

“Es algo que te atormenta”, relató. “Obviamente, es autoinfligido. Pero sigue siendo algo que, ya sabes, es como una nube oscura. …Es difícil disfrutar de algunas de las cosas más simples”.

Ahora, dijo Kamara, se siente cómodo -por primera vez en un año y medio- abriéndose públicamente sobre los errores del pasado y avanzando productivamente.

Dijo “solo sentí un pequeño impulso en la práctica. Simplemente me sentí mejor, como si me hubiera quitado un peso de encima”.