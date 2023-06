‘No estuvimos a la altura’: las Aces sufren su primera derrota de la temporada

junio 9, 2023 - 11:38 am

La escolta de Las Vegas Aces Kelsey Plum (10) lanza contra la alera de Connecticut Sun DeWanna Bonner (24) mientras la pívot Brionna Jones (42) hace una mueca detrás de ellas durante la segunda parte del segundo partido de una serie final de básquetbol de la WNBA en Michelob ULTRA Arena el martes 13 de septiembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Becky Hammon ya había visto suficiente.

La entrenadora de las Aces retiró a sus titulares cuando faltaban 5:20 para el final del tercer cuarto de lo que se convertiría en la primera derrota de la temporada del equipo, un 94-77 ante las Connecticut Sun el jueves en Uncasville, Connecticut.

“Solo les dije: ‘No voy a ver ese tipo de básquetbol’”, declaró Hammon.

Dijo que había planeado sentar a las titulares durante el resto del partido, pero ellas pidieron una oportunidad más para demostrar que aún tenían algo de lucha. Por un breve momento, recortaron su desventaja a 10 puntos con un cuarto por jugar.

No fue suficiente. Detrás de los 41 puntos de la veterana DeWanna Bonner, la mejor de su carrera, las Sun rechazaron cualquier intento de remontada.

Las Aces (7-1) pusieron fin a una racha de 11 victorias consecutivas en temporada regular desde la temporada pasada con la derrota del jueves, que completó un viaje de cuatro partidos. La racha ganadora fue la segunda más larga en la historia de la franquicia y la más larga desde que el equipo se mudó a Las Vegas en 2018.

“Obviamente, nadie está tratando de arruinarlo o no jugar duro”, dijo Hammon. “Esta noche no estuvimos a la altura- solo no lo estuvimos. Es realmente, en su mayor parte, la primera vez que eso sucede desde que estoy aquí “.

La escolta Kelsey Plum lideró a las Aces con 16 puntos, encestando tres de seis triples en su primer partido con múltiples triples desde el 27 de mayo. La vigente MVP (Jugadora Más Valiosa) de la WNBA A’ja Wilson añadió 13 puntos y lideró al equipo con cuatro asistencias, y la escolta Chelsea Gray añadió 12 puntos.

La derrota fue la primera vez que las Aces han estado por debajo de los 80 puntos desde el 2 de agosto de 2022, cuando perdieron 83-73 ante las Washington Mystics. Las Sun (7-2) encestaron un 57.1 por ciento desde el triple, la tercera vez en los últimos cuatro partidos que las Aces han permitido a sus rivales encestar un 41 por ciento o más desde más allá del arco.

Las Aces regresan al Michelob Ultra Arena el domingo al mediodía para recibir a las Chicago Sky.

Aquí hay tres conclusiones del partido:

1. Bonner se suelta

Hace solo dos días, las Aces contuvieron a Bonner con cinco puntos y dos de nueve en tiros. La bicampeona de la WNBA, que juega su temporada 14, respondió con una venganza. Consiguió 14 puntos en el primer cuarto del jueves.

Bonner encestó 16 de 23 tiros desde el piso y cinco de siete en triples. La única otra jugadora que anotó 40 o más puntos con una eficacia similar y tantos triples fue Cynthia Cooper-Dyke en 1997, la primera temporada de existencia de la WNBA.

“Una vez que comienza, es realmente difícil de parar”, dijo Gray.

2. Susto por lesión

Las Aces actualizaron su reporte de lesiones solo unas horas antes del partido, incluyendo a la máxima anotadora Jackie Young como dudosa con una lesión en el tobillo izquierdo. Hammon dijo que aterrizó torpemente al final de la victoria por 90-84 del martes contra las Sun.

“Queremos usar la precaución y no hacer nada peligroso en este momento”, dijo Hammon.

Young jugó 27 minutos el jueves, pero solo hizo cinco tiros, incluyendo solo un intento en la primera mitad. También cometió cinco pérdidas de balón.

3. Protección en la zona

Las Aces dominaron el interior el martes, superando a Connecticut 48-34 en la zona.

Las Sun devolvieron el favor a las Aces el jueves, ganando la batalla en la zona por 40-24. La actual sexta jugadora del año, Brionna Jones, fue especialmente eficiente, anotando 12 puntos para proporcionar cierto equilibrio con Bonner.

Plum dijo que las Sun hicieron un buen trabajo presionando en transición y consiguieron repetidamente una buena posición para los rebotes ofensivos en el poste bajo.

“Fuimos más físicas en el primer partido”, dijo Plum. “Este partido no fuimos tan físicas”.