La F1 solicita 40 mdd al condado para las obras de infraestructura del Grand Prix de Las Vegas

Un letrero electrónico les avisa a los automovilistas sobre la pavimentación para la Fórmula Uno, que tendrá lugar en noviembre, en Las Vegas Boulevard el 15 de abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El sitio de construcción donde la Fórmula Uno está construyendo un edificio paddock de cuatro pisos y 300 mil pies cuadrados se ve, el martes 30 de mayo de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Las mejoras de infraestructura vinculadas a la preparación del circuito Grand Prix de Las Vegas se espera que cuesten 80 millones de dólares, pero los funcionarios de la carrera le piden al Condado Clark que contribuya con 40 millones de dólares en dinero público para lograr crear el proyecto.

Los comisionados del Condado Clark votaron el martes por un estrecho margen de 4-3 para entrar en negociaciones con la Fórmula Uno (F1) en relación con la solicitud. Los comisionados Justin Jones, Marilyn Kirkpatrick y Michael Naft votaron en contra de entrar en esas conversaciones con los funcionarios de la carrera.

“No estoy realmente seguro desde la perspectiva del condado cómo hemos llegado a este punto”, dijo Naft durante la reunión. “La Fórmula Uno ya está aquí. Es fantástico. Estoy encantado…Esta negociación me parece que llegó un poco tarde”.

Las cuadrillas comenzaron el 2 de abril el proyecto de repavimentación, de un mes de duración, de las carreteras públicas que constituirán la mayor parte del trazado de la carrera. Se trata de Las Vegas Boulevard, Koval Lane y las avenidas Harmon y Sands.

Liberty Media, la empresa matriz de la F1, financia los trabajos de pavimentación de forma privada y Las Vegas Paving es el contratista del proyecto, según Terry Miller, de Miller Project Management, director del proyecto del Grand Prix de Las Vegas.

“Todo está bajo el permiso que ha sido emitido por obras públicas y planificación integral y el departamento de construcción”, dijo Miller. “El trabajo que se está considerando en esta resolución es el trabajo que se presenta solo en el derecho de paso del condado… Todo eso está siendo pagado por Liberty Media”.

Miller señaló que se está pagando un salario predominante a los trabajadores que llevan a cabo el proyecto de infraestructura.

El hecho de que las obras estén muy avanzadas y la idea de que la F1 solicite alguna ayuda pública para las mismas se viene gestando desde hace varios meses, y a Kirkpatrick no le dio ninguna gracia que se le mantuviera a oscuras hasta el último momento.

‘Cansados de no saber qué pasa’

“Se ha estado gestando durante mucho tiempo y yo no voy a ser el primero en llegar a la mesa. No lo voy a hacer”, dijo Kirkpatrick. “Nadie nos ha mostrado cuál es el plan sobre cómo van a desplazarse los electores…Mis electores están cansados de no saber qué pasa. Esto es un asunto de tres pilares, y ni siquiera estoy dispuesto a entrar en negociaciones hasta que vea lo que todos los demás ponen algo sobre la mesa. Esto es algo importante”.

El tercer pilar que señaló Kirkpatrick es la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas.

El comisionado William McCurdy también sugirió que el Estado interviniera y ofreciera parte de la financiación pública solicitada.

La ronda inicial de operaciones de repavimentación en partes de Sands, Harmon, Koval y carreteras privadas alrededor del sitio del paddock de F1 y MSG Sphere está prevista hasta finales de agosto.

Entre el 16 de julio y el 15 de septiembre se llevará a cabo una última ronda de pavimentación de la pista, antes del fin de semana de la carrera inaugural, que tendrá lugar del 16 al 18 de noviembre en un circuito de 3.8 millas centrado en el corredor turístico.

Las obras de infraestructura también incluirán la preparación de la pista antes de la carrera con barreras provisionales, puntos de acceso peatonal y otros elementos necesarios para operar y garantizar la seguridad.

Según las previsiones de los responsables de la carrera, el fin de semana del Grand Prix tendría un impacto económico de más de mil millones de dólares y atraería a unos 105 mil espectadores cada día de los tres que duraría el evento.

‘Una cuestión de proceso’

La asociación público-privada firmada con la F1 el martes permite al administrador del Condado Clark, Kevin Schiller, negociar la contribución pública de las obras con los responsables de la carrera, que se escuchará en una futura reunión de la comisión.

El presidente de la Comisión del Condado Clark, Jim Gibson, dijo que la única forma de determinar qué dinero público se destina al proyecto, si es que se destina alguno, es sentarse con los responsables de la F1.

“Es más una cuestión de proceso y lo que están dispuestos a hacer”, dijo Gibson. “Lo que tienes que escuchar de ellos con el fin de conseguir que comience una negociación”.

Kirkpatrick no estaba en la misma página que Gibson, señalando que el condado es continuamente el último en conocer los detalles monetarios relacionados con la financiación de grandes eventos.

“Claro, Kevin (Schiller), ve a sentarte a la mesa, pero no hables”, dijo Kirkpatrick. “No en mi nombre, seguro. Porque al final del día no tiene sentido”.