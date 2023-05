Hombre gana un torneo de póker femenino en Florida y desata un acalorado debate

Un hombre ganó un torneo de póker femenino en un casino de Florida durante el fin de semana, desatando un acalorado debate en redes sociales.

David Hughes, de Deltona, Florida, fue ganador en el torneo Ladies No-limit Hold’em (Re-Entry), con una entrada de 250 dólares, celebrado el sábado en Seminole Hard Rock Poker Showdown del Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood, Florida.

Hughes ganó 5,555 dólares tras derrotar a Dayanna Ciabaton en el mano a mano. El evento contó con 83 participantes.

got 3rd in the ladies event!! didn’t run well when it mattered. gg to all the ladies. and to the man that won it? don’t do that again

Un sitio web de póker identificó a Hughes como un “hombre con barba de 70 años”.

Según las leyes antidiscriminación, los casinos de Florida no pueden prohibir a los hombres entrar en un evento de mujeres.

Nevada también prohíbe que los torneos de póker les prohíban a los hombres participar en torneos femeninos. El torneo femenino de World Series of Poker (WSOP) tiene una entrada de 10 mil dólares y un descuento del 90 por ciento para las mujeres, con el fin de disuadir a los hombres de entrar.

La presencia de Hughes en la mesa final causó revuelo, y la jugadora profesional de póker Ebony Kenney dijo en Twitter que había puesto una recompensa de 300 dólares contra él, que fue igualada por otros miembros de la comunidad de póker. La recompensa superó los dos mil dólares, aunque no fue reclamada.

Playing the @WPT ladies event today, and Dave here is the only man. (Filmed w/permission!)

While we appreciate the dead money, I really wish men would get what these events stand for.

So I put a $300 bounty on his head and Tamra & Noah Piderit matched it. 🥳🥳

Let’s get him. pic.twitter.com/dXVZVlriAP

— Ebony Kenney | Poker & Purposeful Pleasure (@Ebony_Kenney) April 29, 2023