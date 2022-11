Final Four llega a Las Vegas

2028 NCAA Men’s Final Four se jugará en Allegiant Stadium de Las Vegas, según anunció el martes National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Programada para los días 1° y 3 de abril de 2028, será la primera vez que Las Vegas acoja el final anual de la temporada de básquetbol universitario.

The 2028 #MFinalFour will be played in Las Vegas, NV!

🏟: @AllegiantStadm

Men’s Final Four History (0): First Time Host! pic.twitter.com/N8gxQ2GKZG

— NCAA Men's Final Four (@MFinalFour) November 22, 2022