Wrestlemania llegará a Las Vegas en 2025

El fin de semana más importante de la lucha libre profesional vuelve a Las Vegas.

La WWE anunció este sábado que Wrestlemania 41 se celebrará en el Allegiant Stadium los días 19 y 20 de abril de 2025.

“Las Vegas es la capital mundial del deporte y el entretenimiento, y Allegiant Stadium ha demostrado ser aún más grande que la sede A+ que Las Vegas garantizó que sería”, dijo el presidente de la WWE y nativo de Las Vegas, Nick Khan, en un comunicado. “Estamos deseando traer el mayor evento de la WWE, WrestleMania, a Las Vegas y al Allegiant Stadium para que podamos hacer colectivamente de WrestleMania 41, los días 19 y 20 de abril de 2025, el evento de la WWE más exitoso de todos los tiempos”.

In case you haven’t heard: @WWE is on fire right now.

There’s only one place that can handle what we’re bringing to #WrestleMania 41…

Las Vegas. @AllegiantStadm. April 19 & 20. Are you ready? pic.twitter.com/1ZKpEtq80W

— Triple H (@TripleH) May 4, 2024