Un fan de los A’s planea un ‘boicot inverso’ para protestar por el interés del equipo en Las Vegas

Los fans de Bay Area, que esperan que los Oakland Athletics no sigan el camino de los Raiders y acaben en Las Vegas, quieren llenar las gradas durante una noche este verano en RingCentral Coliseum.

En lo que se ha denominado el boicot inverso “Estamos aquí”, Stu Clary, fan de los A’s, está pidiéndoles a los fans fieles de los A’s llenar los asientos de Coliseum para el partido del 13 de junio contra los Tampa Bay Rays. El empuje para ir al partido, en vez de boicotearlo, es para mostrarles a los dueños que la reciente baja asistencia de fans no es el problema con los A’s en Bay Area.

“Consigue tus boletos ahora”, decía un panfleto publicado en la cuenta de Twitter de Clary. “Hagan pancartas, expresen su frustración acerca de la propiedad de los A’s así como del comisionado de la MLB que permite esto. Demuestren que los fans están aquí, solo necesitamos un dueño que se preocupe”.

The idea is to pack the Coli on a random weeknight, showing @mlb and the country that us fans are not the problem

