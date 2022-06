¿Puede Las Vegas manejar otro gran estadio deportivo?

junio 6, 2022 - 10:55 am

Los aficionados celebran después de que los Vegas Golden Knights derrotaran a los San Jose Sharks durante una fiesta para ver el sexto partido de los playoffs de la Stanley Cup en el exterior de Toshiba Plaza en Las Vegas el domingo 6 de mayo de 2018. Andrea Cornejo Las Vegas Review-Journal @dreacornejo

Los aficionados asisten al All-Star Game de la NHL en el T-Mobile Arena de Las Vegas, el sábado 5 de febrero de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Los aficionados observan la presentación de los jugadores en la alfombra roja durante los festejos previos al Pro Bowl mientras el locutor Sibley Scoles observa en el Allegiant Stadium el domingo 6 de febrero de 2022, en Las Vegas. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

Los Suns y Footprint educarán a los más de un millón de aficionados que pasan por el estadio cada año sobre el importante mensaje de un futuro sin plástico. (Foto: Business Wire)

Aficionados de los Arizona Coyotes salen del Gila River Arena después de un partido de hockey de la NHL entre los Coyotes y los Nashville Predators el viernes 29 de abril de 2022, en Glendale, Arizona. Los Coyotes jugaron su último partido en el Gila River Arena. (AP Photo/Ross D. Franklin)

El horizonte del sur de Florida celebra la victoria de los Miami Heat en su primer partido de los playoffs de la NBA encendiendo el jugador de básquetbol animado más alto del mundo, el logotipo L.E.D. de los Miami Heat más masivo del mundo y el emblema electrónico de los Atlanta Hawks más enorme del mundo, en el rascacielos Paramount Miami Worldcenter de 60 pisos, en el centro de Miami. El Paramount Miami Worldcenter, de 700 pies de altura, es el rascacielos emblemático de la "Magic City". (Jarmo Pohjaniemi/AP Images for Paramount Miami Worldcenter)

Vista general del BB&T Center antes del primer partido de la primera ronda de los playoffs de la Stanley Cup 2021 entre los Tampa Bay Lightning y los Florida Panthers, el domingo 16 de mayo de 2021, en Sunrise, Florida (AP Photo/Joel Auerbach)

El presidente de los Raiders de Las Vegas, Marc Badain, habla durante un evento de experiencia en comida y bebida en el Allegiant Stadium de Las Vegas, el miércoles 30 de junio de 2021. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El cofundador de Oak View Group, Tim Leiweke, posa para un retrato en el piso del nuevo UBS Arena de los New York Islanders, el miércoles 7 de octubre de 2020, mientras continúa la construcción del nuevo UBS Arena de los New York Islanders, en Elmont, Nueva York (AP Photo/Kathy Willens)

Incluso los que se ganan la vida estudiando los recintos deportivos solo pueden adivinar la capacidad de Las Vegas para los estadios.

El conocido constructor de estadios Tim Leiweke, director ejecutivo de Oak View Group, cree que queda espacio para al menos uno más, ya que pone su dinero y esfuerzo en la construcción de un estadio de 20 mil asientos y mil millones de dólares al sur del Strip, con el objetivo de recibir a un futuro equipo de la NBA.

Esto en un mercado que incluye T-Mobile Arena, el MGM Grand Garden, el Michelob Ultra Arena y el Thomas & Mack Center, todos con al menos 12 mil asientos. Además del Orleans Arena, el The Dollar Loan Center y el Cox Pavilion, que se construyeron para albergar a multitudes más pequeñas.

Victor Matheson, economista del deporte y profesor de Holy Cross, dijo que Nueva York y Los Ángeles son los únicos mercados que, según él, son capaces de gestionar eficazmente varios recintos. Pero dijo que Las Vegas podría ser una excepción.

“Las Vegas es tan singularmente diferente a todos los demás”, dijo Matheson. “No son las giras las que pasan, sino que un artista hace 60 días o los que sean. Así que eso hace que sea un poco difícil de entender”.

“Pero en casi todas las demás ciudades que no son Los Ángeles o Nueva York -porque son gigantescas- poner dos estadios del tipo de la NBA ha sido a menudo problemático para las ciudades implicadas”.

Steve Hill, director ejecutivo y presidente de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA, por su sigla en inglés), dijo que el Allegiant Stadium y el T-Mobile Arena recién construidos llenaban dos enormes agujeros en el panorama deportivo y de entretenimiento local. Llamó a la decisión de construir ambos recintos “bastante fácil”.

Sin embargo, de cara al futuro, este tipo de decisiones se vuelven más difíciles.

“No sé dónde está eso, pero en algún momento se diluye lo suficiente como para que no haya suficientes eventos para todos los recintos y que todos tengan sentido”, dijo Hill.

La cuestión es si Las Vegas ha llegado a ese punto o llegará pronto.

Cuentos de precaución

Las Vegas, que tiene una población metropolitana de 2.3 millones de habitantes, se encuentra en un aire enrarecido cuando se trata de grandes estadios. Sin contar el Thomas & Mack Center, operado por la UNLV, la zona tiene tres estadios de propiedad privada con asientos de entre 12 mil y 20 mil personas.

Solo Nueva York y Los Ángeles, con una población metropolitana combinada de casi 33 millones de personas, tienen más recintos de esa magnitud de propiedad municipal o privada. Nueva York tiene cinco, número que alcanzará Los Ángeles cuando se inaugure el Intuit Dome en 2024 con los Clippers de la NBA como principal ocupante.

Matheson dijo que la zona de Phoenix y el sur de Florida son señales de advertencia para cualquier otra ciudad que quiera añadir varios estadios.

En Phoenix, los Suns de la NBA y las Mercury de la WNBA juegan en el céntrico Footprint Center. El Gila River Arena, en los suburbios de Glendale, era la sede de los Coyotes de la NHL, pero el equipo se mudará al estadio de Arizona State, con capacidad para 5,100 espectadores, tras una disputa por impago de impuestos. Los Coyotes esperan permanecer en los suburbios de Tempe a largo plazo y construir un estadio como parte de un proyecto de 1,700 millones de dólares, pero la aprobación gubernamental de ese proyecto no es una certeza.

El Gila River Arena, que ya atrae la mitad de conciertos que el Footprint Center, estará vacío durante más fechas, dejando al Footprint -propiedad de la ciudad de Phoenix y gestionado por los Suns- como el único gran estadio municipal o privado realmente viable donde la población metropolitana es más del doble que la de Las Vegas. La ciudad de Glendale es la propietaria de Gila River.

“El problema (en la zona de Phoenix) es que no hay tantos eventos para llenar algo”, dijo Matheson, “y si de repente compites con otro estadio por ese número limitado de días de Beyonce o de Bruno Mars o del Cirque du Soleil, entonces te quedas sin eventos antes de quedarte sin estadios”.

En el sur de Florida, FTX Arena de Miami compite con el FLA Live Arena de Sunrise y el iTHINK Financial Amphitheatre de West Palm Beach por los eventos. Los recintos de Miami y West Palm atraen más o menos el mismo número de conciertos, empequeñeciendo la cantidad del estadio de Sunrise, que llena la gran mayoría de sus fechas para los Panthers de la NHL. El FTX Arena no solo organiza conciertos con regularidad, sino que es la sede de los Heat de la NBA, lo que lo convierte en el principal recinto de la zona de 6.1 millones de habitantes.

Las Twin Cities de Minnesota, con una población de 3.7 millones, se enfrentan a un problema similar. El Target Center de Minneapolis es la sede de los Timberwolves de la NBA y de los Lynx de la WNBA, pero solo atrae un tercio de los conciertos que el Xcel Energy Center de St. Paul.

“La mayoría de las veces, si tienes una gran área metropolitana, poner dos estadios hace que ambos tengan serias dificultades para pagar las cuentas”, dijo Matheson. “Ese es el único (el de las Twin Cities) del que no he escuchado que sea el mayor problema de los dos, aunque ambos obtuvieron subvenciones bastante importantes de sus respectivas ciudades y alguien más está pagando un montón de cuentas. Eso hace que sea un poco más fácil mantenerse en el negocio.

“El del sur de Florida ha sido más bien un problema, y por supuesto, la situación de Phoenix-Glendale ha sido una debacle total”.

¿Dónde encaja Las Vegas?

La proliferación de estadios en Las Vegas ha dejado huella en el Thomas & Mack Center, que se inauguró en 1983 y, sin competencia de un recinto de su tamaño, se convirtió en una fuente de ingresos inmediata para la UNLV.

En el estadio de casi 20 mil asientos se agotaron las entradas para los partidos de básquetbol de los Rebels durante el apogeo de su popularidad, y se presentaron allí artistas como U2, Bruce Springsteen y Garth Brooks.

A partir de la apertura del MGM Grand Garden en 1993, el Thomas & Mack empezó a perder esos grandes eventos. Aunque el Thomas & Mack alberga anualmente las National Finals Rodeo, la Liga de Verano de la NBA y el torneo de básquetbol de la Mountain West -además del básquetbol de la UNLV-, los conciertos principales tienden a celebrarse en otros lugares.

MGM Resorts supervisa tres grandes estadios: el T-Mobile, el Grand Garden y el Michelob Ultra en el Mandalay Bay. El T-Mobile atrae la mayoría de los eventos de alto nivel y es la sede de los Vegas Golden Knights de la NHL, pero el Grand Garden sigue siendo viable incluso sin un inquilino principal. Michelob Ultra tiene ese inquilino en las Aces de la WNBA y otro en camino de la Liga Nacional de Lacrosse.

“Tenemos múltiples sedes para ofrecer eventos, así que (los promotores) están buscando cuál es el ajuste adecuado para su evento en particular”, dijo Dan Quinn, vicepresidente y director general de T-Mobile Arena y MGM Resorts International. “Les ofrecemos recintos de todos los tamaños, y junto con eso, obtienes la fuerza de marketing de MGM Resorts y de todas nuestras propiedades en el Strip y el nivel de visitas que somos capaces de impulsar”.

También está MSG Sphere, uno de los estadios más avanzados del mundo que se está construyendo detrás del Venetian. Será un recinto destinado principalmente a los conciertos, ya que la zona de presentaciones no es lo suficientemente grande para los deportes de tipo arena. La ex jugadora de la UNLV y de la NBA, Jackie Robinson, espera construir un estadio en el extremo norte del Strip como parte de un proyecto de 4.2 mil millones de dólares que lleva casi una década.

La cosa no acaba ahí. Un grupo está en negociaciones con la Major League Soccer para traer un equipo de expansión, y se espera que le siga un estadio más pequeño. Y si los Athletics de la MLB abandonan Oakland, California, por Las Vegas, es probable que construyan un estadio de mil millones de dólares en uno de los dos sitios que los directivos del equipo han dicho que están considerando.

Si el estadio de Leiweke se hace realidad -su historial incluye sedes desde Los Ángeles hasta Toronto y Seattle-, habrá una competencia directa con T-Mobile para los grandes eventos. Quinn restó importancia al efecto de un nuevo estadio, afirmando que Las Vegas es lo suficientemente atractiva como para que varios recintos tengan éxito.

Esa es también la opinión de Oak View.

Marc Badain, antiguo ejecutivo de los Raiders que desempeñó un papel decisivo en el traslado del equipo de la NFL a Las Vegas y en la construcción del Allegiant Stadium, es socio y asesor de Oak View. Dijo que el calendario sigue el ciclo de aproximadamente 10 años de la ciudad para añadir estadios.

Para cuando este estadio abriera sus puertas, habría pasado una década desde que T-Mobile hiciera lo mismo en 2016.

“Así que, desde ese punto de vista, no me pareció nada fuera de lo normal, y ciertamente hay suficiente capacidad”, dijo Badain.

El plan es construir el estadio al sur del Strip y del Aeropuerto Internacional Harry Reid, en Las Vegas Boulevard y Blue Diamond Road.

“Si te fijas en dónde puedes ampliar Las Vegas Boulevard, es hacia el sur”, dijo Badain. “Así que solo era cuestión de tiempo que esos terrenos se urbanizaran, y fue algo que se estudió para el proyecto del estadio hace cinco o seis años. Así que ese sitio no es necesariamente una sorpresa para nadie.

“Solo es cuestión de seguir la densidad, que tienes en el proyecto del estadio del que estamos hablando. Tienes el potencial del estadio de la MLS. Tienes la estación de tren de alta velocidad Brightline. Así que tienes la oportunidad de hacer un gran desarrollo en esa parcela de 260 ó 270 acres”.

La conclusión

Las Vegas se ha forjado su reputación sobrepasando los límites, y otro estadio sería el último ejemplo de ello.

Pero, ¿sería la decisión correcta?

Badain y su grupo creen claramente que sí, independientemente de que el estadio atraiga o no a un equipo de la NBA. Dicen que hay suficiente demanda de entretenimiento fuera de los deportes.

“Ninguna otra ciudad tiene realmente la cantidad de visitas que tiene esta ciudad en una especie de espacio contenido”, dijo Badain. “Puede que haya más visitantes en otros lugares del mundo, pero están dispersos en decenas de millas, mientras que en Las Vegas hay un radio de entre cinco y 10 millas para todo. Así que aquí hay una demanda mucho mayor de entretenimiento en vivo que sigue existiendo y que seguirá creciendo”.

Hill subrayó este punto señalando que hay 300 mil turistas en un día cualquiera “buscando algo grande y divertido que hacer”.

“Tim Leiweke probablemente sabe tanto sobre si tiene sentido o no construir un recinto como cualquiera en el país”, dijo Hill. “Así que si él cree que es una buena idea, probablemente sea una buena idea. Si lo hiciera otra persona, podría opinar de forma diferente”.

¿Ese equipo de la NBA que Leiweke está construyendo? No esperes que un equipo de expansión llene pronto su estadio.

“No estamos hablando de eso en este momento”, dijo el jueves el comisionado de la NBA Adam Silver. “Como he dicho antes, en algún momento, esta liga se expandirá invariablemente. Pero no en este momento”.

Tal vez Leiweke y Badain tengan razón en que Las Vegas puede soportar otro gran estadio, venga o no la NBA. Quizá ese plazo de 2026 sea el adecuado para la NBA.

“Hemos sido muy claros -tanto Tim como yo lo hemos compartido-, no vamos a asumir nada”, dijo Badain. “No vamos a ser presuntuosos. Es una decisión que debe tomar el comisionado y los 30 propietarios.

“Es su liga, y ellos dictarán a qué mercados van. Construiremos un estadio preparado para la NBA, pero no estamos haciendo ninguna suposición de que vayan o vengan a jugar allí”.

Sin embargo, nadie sabe realmente cuál es la capacidad de Las Vegas.

“Las Vegas es tan extraña que no está del todo claro que no pueda soportar mucho más de estas cosas que una ciudad normal”, dijo Matheson. “Es evidente que puede, y tal vez no tenga límite en cuanto a la cantidad que puede soportar”.