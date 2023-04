¿Preguntas sobre el proyecto de estadio de los A’s en Las Vegas? Tenemos respuestas

Vista aérea del posible sitio del estadio de los A's, donde los Oakland Athletics han firmado un acuerdo de compra vinculante con Red Rock Resorts por 49 acres en Dean Martin Drive y Tropicana Avenue, al oeste del Strip, el viernes 21 de abril de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Los que pronto serán los exOakland A’s están negociando los detalles del plan del equipo para construir un estadio en Las Vegas y mudarse al sur de Nevada. ¿Qué sabemos hasta ahora del acuerdo? Aquí respondemos a algunas preguntas clave.

P: ¿Quién será el dueño del nuevo estadio?

R: El público. Aunque los A’s han llegado a un acuerdo preliminar para comprar el terreno del sitio del estadio a Red Rock Resorts, cederán ese terreno a Las Vegas Stadium Authority, la junta que supervisa Allegiant Stadium. La autoridad actuará como arrendador de las instalaciones. Los A’s operarán el estadio.

P: ¿Cómo se financiará el estadio de los A’s?

R: El costo estimado del estadio de béisbol, 1,500 millones de dólares, será financiado por el equipo y por un distrito fiscal especial para el sitio del estadio. El equipo pondrá no menos de mil millones y 500 millones se financiarán con bonos vendidos por el Condado Clark y reembolsados con dinero generado por el distrito fiscal. El urbanizador del estadio y el equipo sufragarán los costos que superen el presupuesto.

P: ¿En qué consiste este distrito fiscal?

R: El distrito será similar a un área de reurbanización, que usa algo llamado “financiación por incremento de impuestos”. Los impuestos en una zona de reurbanización se congelan básicamente en los niveles existentes, y todos los nuevos impuestos sobre la propiedad generados en la zona van a la agencia de reurbanización, que puede vender bonos para hacer mejoras.

En el caso de los A’s, sin embargo, el distrito será un poco diferente: no solo se desviará el dinero de los nuevos impuestos sobre la propiedad para pagar los bonos del estadio, sino que también se usarán los impuestos sobre las ventas, el entretenimiento en vivo y otros impuestos dentro del distrito. Por ello, el distrito necesitará una autorización legislativa especial.

P: ¿Se ha hecho esto antes en Nevada?

R: No exactamente. Mientras que las agencias de reurbanización que usan la financiación del incremento de impuestos son comunes y los distritos de mejora del turismo también usan el mismo modelo de financiación, el distrito del estadio de los A’s será único en el sentido de que se desviarán todos los incrementos de impuestos.

P: ¿Es diferente de la estructura del acuerdo de financiación pública de Allegiant Stadium?

R: Sí. En aquel caso, el Estado autorizó, y el condado impuso, un aumento del impuesto sobre las habitaciones de hotel para aportar 750 millones de dólares de los dos mil millones de costo del estadio. En el acuerdo con los A’s, tal como se ha propuesto, no se impondrán nuevos impuestos.

P: ¿Cómo estudiará el plan la Legislatura?

R: La Legislatura de Nevada presentará un proyecto de ley para crear un distrito fiscal especial para el estadio. Ese proyecto de ley tendrá que ser escuchado y debatido en los comités de la Asamblea y el Senado, y tendrá que ser aprobado por ambas cámaras y firmado por el gobernador Joe Lombardo para convertirse en ley.

Los miembros del público tendrán la oportunidad en esas audiencias del comité de expresar su apoyo o su oposición al distrito fiscal.

P: ¿Este proyecto de ley requerirá una sesión especial de la Legislatura?

R: La Legislatura se encuentra actualmente en sesión ordinaria en Carson City, por lo que el proyecto de ley podría presentarse antes de que los legisladores regresen a casa en junio. Aunque los plazos para la presentación de proyectos de ley han pasado mucho tiempo, los líderes legislativos pueden introducir nuevos proyectos de ley, incluso tarde en la sesión, para su consideración. No se ha fijado oficialmente ningún plazo.

P: ¿Tiene que aprobarlo también el Condado Clark?

R: Si el proyecto de ley del distrito del estadio se convierte en ley, y se cumplen ciertos requisitos determinados por los comisionados del condado y la junta de la autoridad del estadio, el condado tendría que emitir los bonos para financiar su parte de los costos del estadio.

P: ¿Se trata de una subvención a una instalación de propiedad privada?

R: No. El estadio de los A será propiedad de Las Vegas Stadium Authority. Sin embargo, los A’s podrán gestionar y operar de forma privada otros negocios en las inmediaciones del estadio.

P: ¿Existirá para siempre el distrito fiscal del estadio?

R. No. El distrito se disolverá cuando se devuelvan los 500 millones de dólares en bonos, lo que suele ocurrir en un periodo de 30 años más o menos, similar a la hipoteca de una casa. Sin embargo, una pequeña parte de los ingresos fiscales del distrito podrá seguir desviándose más allá de ese periodo para ayudar a financiar el funcionamiento del estadio.

P: ¿Interviene la ciudad de Las Vegas en este acuerdo?

R: No. El sitio del estadio se encuentra en la zona no incorporada del Condado Clark, al oeste del Strip, en Tropicana Avenue y Dean Martin Drive, no en los límites de la ciudad.