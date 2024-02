¿Otro Super Bowl en Las Vegas? La NFL desea volver

Aunque no hay una lista oficial de rotación de ciudades anfitrionas del Super Bowl, Las Vegas se encontrará con toda seguridad celebrando otro gran partido tras el abrumador éxito del evento este año.

Durante una ceremonia celebrada el lunes en el Mandalay Bay, en la que Las Vegas transfirió a Nueva Orleans la responsabilidad de acoger el Super Bowl, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, se abstuvo de garantizar que el evento deportivo en vivo más grande de Estados Unidos volvería a ocurrir en la Ciudad del Pecado.

“La hospitalidad aquí, la superaron”, dijo Goodell. “Creo que es seguro decir que la NFL desea volver”.

NFL Commissioner Roger Goodell: “It’s safe to say the NFL looks forward to coming back.” #vegas #nfl #superbowl pic.twitter.com/8QjjfNsctl

— Mick Akers (@mickakers) February 12, 2024