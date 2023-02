Otro colapso en la segunda parte cuesta a los Vipers el debut en casa en la XFL

febrero 27, 2023 - 10:57 am

El defensa de los Vegas Vipers Vic Beasley persigue un balón perdido mientras el defensa de los DC Cody Conway cae al suelo durante la primera parte de un partido de fútbol americano de la XFL en Cashman Field el sábado 25 de febrero de 2023, en Las Vegas. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

Los DC Defenders, de izquierda a derecha, Jaquez Ezzard (12), Malike Fisher (92), Joe Wallace (99), Ryquell Armstead (23) y K.J. Salis celebran su victoria por 18-6 sobre los Vegas Vipers durante un partido de fútbol americano de la XFL en Cashman Field el sábado 25 de febrero de 2023, en Las Vegas. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

Los fans entran en el Cashman Field para un partido de fútbol americano de la XFL entre los Vegas Vipers y los DC Defenders el sábado 25 de febrero de 2023, en Las Vegas. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

Los residentes de Las Vegas Koa Figueroa, izquierda, y Freddy Figueroa posan antes de un partido de fútbol americano de la XFL entre los Vegas Vipers y los DC Defenders en Cashman Field el sábado 25 de febrero de 2023, en Las Vegas. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

Freddy Figueroa, a la izquierda, y Koa Figueroa, de cuatro años, posan antes de un partido de fútbol americano de la XFL entre los Vegas Vipers y los DC Defenders en Cashman Field el sábado 25 de febrero de 2023, en Las Vegas. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

David Fanter, Jr., de siete años, de Las Vegas, juega al cornhole antes de un partido de fútbol americano de la XFL entre los Vegas Vipers y los DC Defenders en Cashman Field el sábado 25 de febrero de 2023, en Las Vegas. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El tight end de los Vegas Vipers Cam Sutton (89) estrecha la mano de un fan antes de un partido de fútbol americano de la XFL contra los DC Defenders en Cashman Field el sábado 25 de febrero de 2023, en Las Vegas. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

Unos trabajadores sacan un letrero de los Vegas Vipers antes de un partido de fútbol americano de la XFL en Cashman Field el sábado 25 de febrero de 2023, en Las Vegas. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El entrenador jefe de los Vegas Vipers, Rod Woodson (izquierda), y Kelsey Plum (segunda por la derecha), de las Vegas Aces, y el entrenador jefe de los DC Defenders, Reggie Barlow (derecha), posan con un balón de la XFL antes de un partido de fútbol americano contra los DC Defenders en Cashman Field el sábado 25 de febrero de 2023, en Las Vegas. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El wide receiver de los DC Defenders Jaquez Ezzard es tacleado por los defensas de los Vegas Vipers Will Adams y Adam Higuera durante la primera parte de un partido de fútbol americano de la XFL en Cashman Field el sábado 25 de febrero de 2023, en Las Vegas. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El cielo se abrió en el descanso del primer partido de la XFL en el Cashman Field, y las fuertes lluvias borraron otra ventaja de los Vipers en la primera parte.

Las Vegas cayeron en su debut en casa por 18-6 ante los D.C. Defenders el sábado ante 6,023 fans.

Los Vipers, que tenían una ventaja de 6-0 en el descanso, han sido superados por 37-6 en la segunda parte esta temporada, una estadística responsable en gran medida de su inicio 0-2.

“Si tuviera esa respuesta, no ocurriría”, dijo el entrenador Rod Woodson sobre lo que ha ido mal tras el descanso en los dos primeros partidos. “Si mis jugadores tuvieran esa respuesta, no ocurriría. Es lamentable que juguemos una mitad de fútbol americano y luego no queramos jugar una segunda mitad de fútbol americano”.

Los Defenders (2-0) incorporaron a la amenaza corredora D’Eriq King como quarterback en la segunda parte y fueron capaces de acumular 173 yardas por tierra tras el descanso.

Lo hicieron con un ataque sencillo, con las condiciones del campo deteriorándose.

“Salieron y solo hicieron dos jugadas”, dijo Woodson. “Hicieron la zona exterior y la zambullida del quarterback. Toda la segunda parte. Y no pudimos pararlos.

“No fue fácil ver ese tipo de desempeño ‘no tacleable’ que tuvo nuestra defensa en la segunda parte. En dos jugadas”.

King realizó cuatro acarreos para 32 yardas y un touchdown, que adelantó definitivamente a los Defenders en la primera jugada del último cuarto. Dijo que le pareció que se había llamado a la misma jugada unas 15 veces, lo que le dio la opción de pasar el balón al running back o recogerlo y correr él mismo.

“Nuestros delanteros bloquearon muy bien”, dijo King. “Los running backs corrieron bien con el balón, y yo hice lo que tuve que hacer cuando lo jalé. Es una jugada difícil de parar, y me alegro de que la ejecutáramos bien y consiguiéramos la victoria”.

Woodson estaba mucho menos contento con el resultado. Esperaba que su equipo encontrara la forma de ganar ante su público en el regreso de la liga al que fue un mercado de éxito en la primera encarnación de la XFL en 2001.

“Gran ambiente”, dijo Woodson sobre los aspectos positivos del partido. “Eso es todo para mí”.

Los Vipers solo consiguieron 179 yardas y siete primeros downs en la derrota, ya que Woodson alternó entre el titular Luis Pérez y el veterano de la NFL Brett Hundley como quarterback.

Pérez completó uno de cinco para ninguna yarda. Hundley completó 11 de 18 intentos para 98 yardas y falló al intentar prolongar una jugada en la segunda parte.

“Todas las posiciones son inestables cuando no has ganado tus dos primeros partidos”, dijo Woodson. “No solo la posición de quarterback. Estamos intentando encontrar la manera de anotar puntos de forma constante. El que pueda ser el líder del ataque, el que pueda tomar el timón y demostrar que quiere ser ese tipo, ese es el que va a estar ahí fuera. Lo mismo vale para cada posición”.

Los Vipers empezaron el partido en la yarda 45 de los Defenders tras una infracción en el saque inicial, pero no consiguieron nada. Pudieron tomar la delantera instantes después, cuando Pita Taumoepenu recuperó un balón perdido en la yarda dos y DeAndre Torrey lo metió una jugada más tarde.

D.C. volvió a perder el balón, esta vez en una jugada de segundo down dentro de la yarda dos en el segundo cuarto, mientras los Vipers mantenían la puerta a cero. Los Vipers tuvieron la oportunidad de ampliar la ventaja, pero fallaron un gol de campo justo antes del descanso.

Entonces llovió cuando los equipos estaban en los vestidores.

Los Defenders anotaron un gol de campo en el primer ataque de la segunda parte, y los Vipers respondieron con su mejor ataque del día, solo para que Bailey Griffen fallara su segundo lanzamiento del partido.

D.C. encadenó dos largos intentos de touchdown que culminaron con la pérdida de balón de Hundley. Woodson decidió entonces lanzar el balón fuera con su equipo 12 puntos abajo y 4:51 restantes, y los Defenders agotaron el tiempo restante.

“Tenía fe en mi defensa”, dijo Woodson. “Tomamos esas decisiones porque confiamos en que vamos a detener al contrario. Y no lo hicimos.

“Si no juegas dos tiempos al fútbol americano, pierdes”.

Los Vipers volverán a Cashman Field para recibir a los Seattle Sea Dragons a las 4 p.m. del 4 de marzo.