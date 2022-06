Lo que dicen los profesionales del póker sobre el traslado de las WSOP al Strip

Daniel Negreanu era uno de los numerosos jugadores profesionales de póker preocupados por el traslado de las World Series of Poker (WSOP) al Strip.

Gente juega durante el evento "Housewarming" de las World Series of Poker en el hotel-casino Paris Las Vegas, el sábado 4 de junio de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Gente juega durante el evento "Housewarming" de las World Series of Poker en el hotel-casino Paris Las Vegas, el sábado 4 de junio de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Gente asiste al evento "Housewarming" de las World Series of Poker en el hotel-casino Paris Las Vegas, el sábado 4 de junio de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Gente participa durante el evento "Housewarming" de las World Series of Poker en el hotel-casino Paris Las Vegas, el sábado 4 de junio de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Gente participa durante el evento "Housewarming" de las World Series of Poker en el hotel-casino Paris Las Vegas, el sábado 4 de junio de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Hubert Sacilowski, de Pensilvania, participa durante el evento "Housewarming" de las World Series of Poker en el hotel-casino Paris Las Vegas, el sábado 4 de junio de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Un jugador sube una apuesta durante el evento "Housewarming" de las World Series of Poker en el hotel-casino Paris Las Vegas, el sábado 4 de junio de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Darrius Brown, de Massachusetts, muestra su amuleto de la suerte durante el evento "Housewarming" de las World Series of Poker en el hotel-casino Paris Las Vegas, en Las Vegas, el sábado 4 de junio de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Darrius Brown, de Massachusetts, a la izquierda, espera a ver la siguiente carta mientras participa en el evento "Housewarming" de las World Series of Poker en el hotel-casino Paris Las Vegas, en Las Vegas, el sábado 4 de junio de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Howard Mash, de Fort Lauderdale, Florida, mira alrededor de la mesa mientras juega durante el evento "Housewarming" de las World Series of Poker en el hotel-casino Paris Las Vegas, en Las Vegas, el sábado 4 de junio de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Daniel Negreanu era uno de los numerosos jugadores profesionales de póker preocupados por el traslado de las World Series of Poker (WSOP) al Strip.

Desde 2005, el evento se celebraba en el Centro de Convenciones de Rio, y hacer que los participantes rompieran con sus rutinas de siempre fue un riesgo.

“Me preocupaba que fuera un poco caótica esta primera vez”, dijo Negreanu. “Pero hasta ahora es bastante impecable. A todo el mundo parece encantarle”.

Tras una semana de operación de las WSOP en su nueva sede en Paris Las Vegas y Bally’s, el cambio ha suscitado amplios elogios de un grupo de hombres y mujeres notoriamente voluble.

Ha habido algunos contratiempos en el camino, que los funcionarios del torneo reconocen que son de esperar en un evento de este tamaño.

Pero con más espacio de piso repartido en las dos propiedades en comparación con el Río, junto con opciones adicionales de comidas y entretenimiento disponibles, los jugadores se están adaptando rápidamente a su nuevo entorno.

“Creo que en un principio la comunidad de póker se opuso a la mudanza. Pero creo que la gente tiene miedo al cambio”, dijo la profesional del póker y analista de transmisiones Maria Ho. “Ahora que estamos aquí, me encanta. Y estar en el Strip hace que este evento sea un poco más emocionante y elevado”.

Caesars Entertainment, propietaria de las WSOP, vendió el Rio en 2019 y anunció el traslado del evento al Strip en noviembre.

La nueva ubicación usa el espacioso Paris Ballroom junto con el Grand Ballroom y el Event Center de Bally’s para albergar casi 600 mesas de póker para torneos, satélites y juegos de efectivo.

El espacio adicional ha sido necesario, ya que la popularidad del póker ha resurgido durante la pandemia del coronavirus.

El torneo de Omaha Hi-Lo 8 or Better, de 1,500 dólares de entrada, contó la semana pasada con 1,067 participantes, batiendo el récord establecido en 2014.

Por su parte, el torneo “Housewarming” de 500 dólares de entrada para el Hold’em atrajo a 20,080 participantes, lo que lo convierte en el cuarto evento más grande de la historia de las WSOP.

La bolsa de premios garantizada de cinco millones de dólares se superó después de tres de sus cuatro vuelos de salida, y el vuelo D del domingo contó con 7,268 jugadores solamente.

“El flujo de la operación parece estar funcionando bastante bien”, dijo el sábado el vicepresidente de las WSOP, Jack Effel. “Nos estamos poniendo a prueba ahora mismo durante el fin de semana con el número de personas que vienen por primera vez. Estamos aprendiendo muchas cosas.

“Cada día parece ser mejor que el anterior. Desde mi punto de vista, un gran éxito hasta ahora. Soy muy optimista respecto a lo que vendrá en las próximas semanas”.

Uno de los elogios que más se han escuchado de los jugadores hasta ahora es la temperatura del nuevo lugar, después de años en la cámara frigorífica conocida como Rio’s Amazon Room. Irónicamente, el sábado hubo un problema con el aire acondicionado en el Bally’s que provocó algunas quejas por el excesivo calor.

Las salas de juego bien iluminadas son otro aspecto positivo, según los jugadores, y hasta ahora ha habido pocos problemas de estacionamiento.

Sin embargo, el evento “Housewarming” proporcionó una oportunidad al personal de las WSOP para ver dónde están los “puntos de dolor”, dijo Effel.

El torneo se retrasó más de una hora el primer día tras un percance con las fichas de juego en una mesa durante el descanso del color up. Las filas de inscripción también se llenaron durante gran parte del fin de semana.

“No pasa nada por ver una fila, siempre y cuando la fila se mueva”, dijo Effel. “Aparte de las cosas normales que vienen con solo estar ocupado y tener un montón de gente esperando para entrar, no he visto ningún problema importante que no se pueda superar”.

Las WSOP se celebran hasta el 20 de julio y aún quedan un puñado de eventos en el calendario que se espera que atraigan a grandes grupos a Paris y Bally’s.

El evento principal del Campeonato Mundial, con una entrada de 10 mil dólares, está fijado para el 3 de julio.

“Es un entorno lujoso para jugar póker, y también un descanso, un cambio, un nuevo entorno”, dijo el profesional del póker británico Sam Grafton. “Para los que nunca conseguimos ganar un brazalete en el antiguo lugar, parece una nueva oportunidad”.