Las Aces se enfrentan a una investigación múltiple sobre Hamby y el tope salarial

febrero 9, 2023 - 9:04 am

El dueño de las Vegas Aces, Mark Davis, llega antes del cuarto partido de la final de básquetbol de la WNBA contra las Connecticut Sun en Mohegan Sun Arena el domingo 18 de septiembre de 2022, en Uncasville, Connecticut. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El dueño de Las Vegas Aces, Mark Davis, aplaude en la banda durante la segunda mitad del segundo partido de la final de básquetbol de la WNBA contra las Connecticut Sun en Michelob ULTRA Arena el martes 13 de septiembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Las Aces están siendo investigadas, según anunció la WNBA el miércoles, debido a su conducta en torno a la salida de la alero All-Star y veterana de ocho años, Dearica Hamby.

La investigación también incluye acusaciones de que las Aces eludieron el límite salarial, dijo una fuente con conocimiento de la situación a Review-Journal, confirmando un reporte en The Next, un sitio web que cubre el básquetbol femenino.

Las Aces no han respondido a las múltiples peticiones de comentarios. El dueño del equipo, Mark Davis, declaró el miércoles a Review-Journal que no podía hablar de ninguna investigación en curso, pero dijo que no tenía conocimiento de que su oficina hubiera eludido el límite salarial.

“Cooperaremos al máximo con la WNBA o con quienquiera que esté investigando”, dijo Davis.

Las Aces emitieron un comunicado más tarde el miércoles, mencionando la investigación de Hamby.

“Como organización cuya misión es apoyar y celebrar a las mujeres tremendamente talentosas de nuestra liga, nos tomamos en serio nuestra responsabilidad de atenernos a los más altos estándares profesionales”, decía. “Hemos estado en contacto con los investigadores de la liga para ayudar con toda la información solicitada, y seguiremos haciéndolo a lo largo de la investigación”.

La investigación que involucra a Hamby, que fue intercambiada a Los Angeles Sparks el 21 de enero, se centra en las acusaciones que planteó en una reciente publicación en las redes sociales, dijo un portavoz de la liga.

En esa publicación, que hizo poco después de que se anunciara el acuerdo, Hamby escribió que las Aces la intimidaron, manipularon y discriminaron después de que descubriera que estaba embarazada de su segundo hijo.

Hamby, que era la jugadora más veterana del equipo en aquel momento, fue dos veces sexta jugadora del año. También expresó su descontento por el incumplimiento de ciertos acuerdos a los que había llegado con las Aces.

Anteriormente había admitido en las redes sociales que su ampliación de dos años estaba por debajo del valor de mercado, afirmando que se había rebajado el sueldo porque valoraba “la tranquilidad”, la felicidad y porque su hija Amaya quería quedarse en Las Vegas.

“Me prometieron cosas para atraerme a firmar mi extensión de contrato que no se cumplieron”, escribió Hamby en un comunicado en Instagram el 21 de enero.

La Asociación de Jugadoras de la WNBA anunció el mismo día que estaba buscando una investigación exhaustiva sobre si los derechos de Hamby bajo el convenio colectivo, así como las leyes estatales y federales, habían sido violados. La presidenta de las Aces, Nikki Fargas, aludió a la situación de Hamby el martes durante la rueda de prensa de presentación de la dos veces MVP (Jugadora Más Valiosa) Candace Parker, pero no mencionó a Hamby ni a la WNBPA en concreto.

“Nos aseguramos y seguiremos asegurándonos de que nuestras jugadoras y sus familias estén siempre en el primer plano de lo que somos como franquicia”, dijo Fargas el martes. “Vamos a apoyar a nuestras jugadoras en ese sentido”.

Luego, a primera hora del miércoles, The Next reportó que la liga estaba investigando a las Aces por evasión del tope salarial.

Reportó que las Aces estaban haciendo ofertas de pago por debajo de la mesa a sus jugadores actuales y a posibles agentes libres. Según ese reporte, las Aces usaban una compañía preseleccionada para ofrecer dinero a los jugadores por un trabajo insignificante, lo que permitía al equipo firmar contratos más pequeños y mantenerse por debajo del tope salarial.

“Actualmente, tenemos un tope salarial, y es bajo el que operamos”, dijo Davis.

El tope salarial de la WNBA es un tema polémico en la liga. Algunos equipos -incluidas las Aces durante la mitad de su temporada de campeonato de 2022- tienen 11 jugadoras en lugar de las 12 permitidas porque no pueden incluir a una última jugadora dentro del tope.

Davis dijo que también es importante convencer a las jugadoras de que pueden ganar suficiente dinero jugando solo en Estados Unidos.

“Mi objetivo desde que tomé las riendas del equipo es aumentar la remuneración de estas mujeres, porque creo que son las mejores atletas del mundo en lo que hacen”, declaró Davis.