La XFL de Dwayne Johnson revela el nombre y el logotipo del equipo de Las Vegas

La nueva XFL reveló el lunes los nombres y logotipos de todos los equipos que saldrán al campo a partir de febrero del año próximo.

Representando al sur de Nevada: los Vegas Vipers.

“Cada uno de estos logotipos tiene una energía, una intensidad y una electricidad únicas que cada equipo y sus fans aportarán los días de partido”, dijo en un comunicado de prensa la estrella de cine Dwayne Johnson, copropietario de XFL junto con su representante y exesposa Dany García. “Ahora es el momento de que nuestros fans apoyen a un equipo -su equipo- y porten estos logotipos y representen a su ciudad con orgullo”.

El entrenador jefe de los Vipers y leyenda de los Raiders, Rod Woodson, ayudó a revelar el nombre y el logotipo en un video publicado en la cuenta de Twitter del equipo.

You heard it first from head coach @RodWoodson26, "I KNOW we have the best name: The Vegas Vipers"

You know you need to get in on the first Vipers drop. #XFLShop reopens at 9AM.#XFL2023 pic.twitter.com/RBE3Pxd6cX

— Vegas Vipers (@XFLVipers) October 31, 2022