D.E.P.: Recorre el cementerio de los deportes profesionales de Las Vegas – FOTOS

Una representación del estadio de la MLS para Symphony Park en el centro de Las Vegas, vista en 2014. (Cortesía de Findlay Sports and Entertainment)

Los Ignite se extinguieron. Los Vipers se vaporizan. Los Rollers parecen aplastados.

Estos son los más recientes equipos deportivos profesionales que vivieron y murieron en Las Vegas.

Desde luego, todos hablan de Las Vegas como el nuevo centro neurálgico del deporte, con los Golden Knights, los Raiders y la Fórmula 1 instalados en la ciudad.

Y no nos olvidemos de los Silver Knights, las Aces, los Desert Dogs, los Thrill, los Lights y los Knight Hawks. Incluso la franquicia deportiva más antigua de Las Vegas, los Aviators, ha cambiado de nombre y de sede.

Pero no hay que olvidar la otra cara de la moneda. Hagamos un recorrido por el cementerio de los equipos deportivos profesionales de Las Vegas:

Ignite

Nacido: 2020

Fallecido: 2024

Epitafio: El equipo de basquetbol de las ligas menores en desarrollo de la NBA, la G League Ignite, nació en 2020 en California y se trasladó a Henderson en 2022. El equipo tuvo problemas en la cancha y en la taquilla.

Vipers

Nacido: 2022

Fallecido: 2023

Epitafio: El equipo de fútbol americano profesional jugó en el Cashman Field durante una temporada en la resucitada XFL. Los Vipers fueron los últimos de la liga en asistencia con un promedio de 6,028 aficionados.

Rollers

Nacido: 2019

Fallecido: ¿2020?

Epitafio: La franquicia World TeamTennis jugó su temporada inaugural en el Orleans Arena. Luego llegó la pandemia del COVID-19 y el equipo jugó sus partidos de 2020 en Virginia Occidental. El equipo no jugó en una temporada 2021 abreviada y el WTT no ha jugado un partido desde entonces.

Locomotives

Nacido: 2009

Fallecido: 2012

Epitafio: Los Locos jugaron en la United Football League de cuatro equipos y fueron dirigidos por el exentrenador de los New York Giants Jim Fassel. Participaron en tres campeonatos de la UFL, ganando dos.

Wranglers

Nacido: 2003

Fallecido: 2015

Epitafio: La franquicia de la ECHL jugó 11 temporadas en el Orleans Arena, y su última terminó en 2014. El contrato de arrendamiento de los Wranglers en el recinto no fue renovado y su propietario no pudo encontrar una nueva instalación en donde jugar. El equipo, famoso por sus partidos a medianoche y otras promociones extravagantes, se retiró a principios de 2015. Pero la sequía de hockey en Las Vegas no duró mucho. Los Golden Knights empezaron a jugar en 2017 y los Silver Knights les siguieron tres años después.

Thunder

Nacido: 1993

Fallecido: 1999

Epitafio: Los Thunder allanaron el camino del hockey profesional en Las Vegas. El equipo de la Liga Internacional de Hockey contaba con una docena o más de exjugadores de la NHL y jugaba en el Thomas & Mack Center. Promediaban 8 mil 18 aficionados, el cuarto promedio entre las 14 franquicias de la IHL. La mascota del equipo, el oso polar “Boom Boom”, era una de las favoritas de los aficionados.

Outlaws (AFL)

Nacido: 2014

Fallecido: 2015

Epitafio: Los Outlaws tuvieron una corta y tumultuosa temporada inaugural en la Arena Football League. Terminaron su única temporada en Las Vegas con un récord de 5-12-1.

Outlaws (XFL)

Nacido: 2001

Fallecido: 2001

Epitafio: Este fue el primer equipo XFL de Las Vegas y el primero en usar el nombre “Outlaws”. Jugaron en el Sam Boyd Stadium y terminaron su única temporada con un récord de 4-6.

Otros equipos

Las Vegas Dustdevils (Continental Indoor Soccer League, 1994-95), Las Vegas Posse (Canadian Football League, 1994), Las Vegas Sting (AFL, 1994-95), Las Vegas Americans (Major Indoor Soccer League, 1984-85), Las Vegas Seagulls (American Soccer League, 1979) y Las Vegas Quicksilvers (North American Soccer League, 1976-78).