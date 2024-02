Casi 68 millones de adultos estadounidenses planean apostar en el Super Bowl en LV

Una sala abarrotada mira las pantallas en el Sports Book at Westgate en Las Vegas, el domingo 12 de septiembre de 2021. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

ATLANTIC CITY, Nueva Jersey — Casi 68 millones de adultos estadounidenses —alrededor de uno de cada cuatro— planean apostar en el Super Bowl de este año, estableciendo un récord por un amplio margen, según la asociación nacional de la industria del juego.

Las cifras dadas a conocer el martes por la American Gaming Association incluyen las apuestas realizadas en locales legales, así como en casas de apuestas ilegales y operaciones por internet en otros países.

Se prevé que el volumen de participación en apuestas sea un 35 por ciento superior al del año pasado, que fue el récord anterior.

Se calcula que los apostantes apostarán 23,100 millones de dólares en el Super Bowl de este año, frente a los 16 mil millones del año pasado, según las previsiones del grupo.

De esa cantidad, se prevé que unos 1,500 millones de dólares se apuesten en canales legales, según el grupo, que cita estimaciones de consenso de varias fuentes. Esta cifra coincide con los 1,250 millones de apuestas legales previstas por la empresa de investigación Eilers & Krejcik Gaming, con sede en Irvine, California.

Las apuestas deportivas son legales en 38 estados más Washington D.C.

“Hay muchas posibilidades de que cada Super Bowl de los próximos diez años, más o menos, sea el Super Bowl en el que más se apueste gracias al crecimiento subyacente de las apuestas deportivas reguladas en Estados Unidos”, dijo el analista de apuestas Chris Grove, socio de Eilers & Krejcik Gaming.

El partido del domingo enfrentará al vigente campeón del Super Bowl, los Kansas City Chiefs, contra los San Francisco 49ers en una rara revancha de hace cuatro años.

Los 49ers son favoritos por 2.5 puntos, lo que significa que tendrían que ganar el partido por tres o más puntos para que las apuestas a su favor resultaran ganadoras. Por el contrario, si los Chiefs ganan, o si pierden por no más de dos puntos, las apuestas a favor de Kansas City serían ganadoras. Esas probabilidades son de FanDuel Sportsbook, el proveedor oficial de probabilidades de The Associated Press.

El romance entre el tight end estrella de los Chiefs, Travis Kelce, y la superestrella del pop Taylor Swift podría estar ayudando a impulsar el interés en este Super Bowl. Alrededor del 73 por ciento de los adultos dicen que planean ver el partido este año, un 10 por ciento más que en los últimos años.

“Creo que el ‘efecto Taylor Swift’ se notará más en el número total de personas que vean el partido y apuesten por él que en el total de dólares apostados”, dijo Grove. “Pero no hay duda de que las casas de apuestas verán a Swifties apuntarse que, de otro modo, no habrían pensado en las apuestas deportivas”.

Asimismo, Cait DeBaun, vicepresidente de la American Gaming Association, dijo que Swift podría ser una de las razones por las que aumenten las apuestas en el Super Bowl de este año, junto con “el atractivo enfrentamiento”, la celebración del partido en Las Vegas, la capital nacional de las apuestas, y la creciente disponibilidad de apuestas deportivas legales en Estados Unidos.

El grupo más numeroso de la encuesta —42.7 millones de adultos— tiene previsto apostar por internet (legal o ilegalmente), en una casa de apuestas deportivas o con un corredor de apuestas ilegal, lo que supone un aumento del 41 por ciento respecto al año pasado.

Alrededor de 36.5 millones de adultos tienen previsto apostar casualmente con amigos, o como parte de una quiniela o concurso de casillas, un 32 por ciento más que el año pasado.

Los apostantes están casi divididos en cuanto al resultado del partido: el 47 por ciento piensa apostar por los Kansas City Chiefs y el 44 por ciento por los San Francisco 49ers, según la encuesta realizada por la asociación entre el 30 de enero y el 1° de febrero a una muestra nacional de 2,204 adultos. La encuesta tiene un margen de error de más o menos dos puntos porcentuales.

Los grupos que tratan o intentan prevenir la ludopatía siempre están preocupados cuando se acerca el Super Bowl, y más con la actividad de apuestas que se prevé que tendrá el partido de este año. El Concejo sobre Ludopatía Compulsiva de Nueva Jersey les pide a los apostantes poner límites a sus apuestas, apostar solo lo que puedan permitirse perder y no perseguir nunca las pérdidas con apuestas adicionales.

Esto es especialmente importante con la amplia disponibilidad de las apuestas durante los partidos, afirma el grupo.

“La posibilidad de apostar durante todo el partido permite a los apostadores asumir tantos riesgos como jugadas haya, y con cada revés llega la tentación de intentar recuperar las pérdidas con otra apuesta”, afirma en un comunicado.

Las personas con problemas de juego pueden solicitar ayuda llamando al 800-GAMBLER.

Eilers & Krejcik pronostica que casi el 13 por ciento del dinero apostado en casas de apuestas deportivas legales procederá de Nevada, donde se jugará el partido. Le siguen Nueva York (12.4 por ciento), Nueva Jersey (9.6 por ciento); Pensilvania (7.4 por ciento), Illinois (7.3 por ciento); Ohio (7 por ciento) y Arizona (5.6 por ciento). Se prevé que otros estados representen individualmente el 3.6 por ciento o menos.

Entre el 10 por ciento y el 15 por ciento de las apuestas legales se realizarán en vivo cuando el partido ya haya empezado, predijo la empresa.

Brian Becker, vicepresidente senior de Tipico Sportsbook, es uno de los muchos ejecutivos de la industria del juego que predicen un nivel récord de apuestas en el Super Bowl de este año.

“La experiencia de ver un partido se ha vuelto más envolvente que nunca”, dijo. “A medida que nos acercamos al domingo del Super Bowl, también esperamos que las festividades en Las Vegas tengan un efecto dominó en todo el país y atraigan a más fans a hacer apuestas que en años anteriores con el microscopio de los medios de comunicación y la publicidad sobre la cultura de Las Vegas”.