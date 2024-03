Carlos Alcaraz supera a Rafael Nadal en partido de exhibición – FOTOS

Rafael Nadal perdió ante su compatriota Carlos Alcaraz por 3-6 y 6-4 (14-12) en The Netflix Slam ante un público que agotó las entradas en el Michelob Ultra Arena.

marzo 4, 2024 - 10:31 am

Rafael Nadal saca contra Carlos Alcaraz en el Netflix Slam, en el hotel-casino Michelob ULTRA Arena Mandalay Bay de Las Vegas, el domingo 3 de marzo de 2024. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

Un cartel que anuncia el partido de tenis en vivo de Netflix entre Rafael Nadal y Carlos Alcaraz en el Michelob ULTRA Arena del hotel-casino Mandalay Bay de Las Vegas, el domingo 3 de marzo de 2024. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

Una pantalla que anuncia el Netflix Slam, un partido de tenis en vivo entre Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, en el hotel-casino Mandalay Bay de Las Vegas, el domingo 3 de marzo de 2024. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

Carlos Alcaraz devuelve un golpe contra Rafael Nadal durante el Netflix Slam en el Michelob ULTRA Arena del hotel-casino Mandalay Bay de Las Vegas, el domingo 3 de marzo de 2024. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

Invitados sostienen carteles de apoyo a Rafael Nadal en el partido de tenis en vivo del Netflix Slam en el Michelob ULTRA Arena del hotel-casino Mandalay Bay de Las Vegas, el domingo 3 de marzo de 2024. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

Rafael Nadal entra en la pista para el Netflix Slam, un partido de tenis en vivo contra Carlos Alcaraz, en el Michelob ULTRA Arena del hotel-casino Mandalay Bay de Las Vegas, el domingo 3 de marzo de 2024. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

El público asiste al Netflix Slam, un partido de tenis en vivo entre Carlos Alcaraz y Rafael Nadal, en el hotel-casino Michelob ULTRA Arena Mandalay Bay de Las Vegas, el domingo 3 de marzo de 2024. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

Carlos Alcaraz, izquierda, se prepara para jugar contra Rafael Nadal, derecha, en el Netflix Slam, un partido de tenis en vivo en el hotel-casino Michelob ULTRA Arena Mandalay Bay en Las Vegas, el domingo 3 de marzo de 2024. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

Ha habido mucho misterio en torno a Rafael Nadal y su salud porque ha jugado solo 12 partidos oficiales desde el Abierto de Estados Unidos 2022.

El 22 veces ganador de Grand Slam jugó un evento no oficial el domingo, perdiendo ante su compatriota Carlos Alcaraz 3-6, 6-4 (14-12) en The Netflix Slam ante una multitud de 9,489 espectadores que agotaron las entradas. Nadal, de 37 años, no mostró signos aparentes de problemas relacionados con su cadera.

Nadal dijo durante una entrevista con Netflix mientras ganaba 5-2 en el primer set que su presentación en ese momento fue “mucho mejor de lo esperado”.

El partido también fue una prueba física para Alcaraz, que se lesionó el tobillo derecho el 20 de febrero en el Abierto de Río. Al igual que Nadal, no mostró signos evidentes de estar limitado físicamente.

La pregunta a la que se enfrenta Nadal ahora es si estará listo para el Abierto de Francia en mayo. Nadal ha dominado ese evento como ningún otro, ganando el major 14 veces.

El partido contra Alcaraz fue una señal alentadora, pero Nadal dijo de antemano que no estaba seguro de lo que le depara el futuro en Roland Garros y más allá.

Nadal se retiró del Abierto de Australia en enero después de sufrir lo que él llamó un microdesgarro en su cadera reparada quirúrgicamente. Más tarde se ausentó de un torneo en Doha, Qatar.

Nadal tiene otra prueba en Indian Wells esta semana. Será su primer tenis de competición desde Melbourne. Estuvo en California preparándose para el evento en pista dura antes de viajar a Las Vegas para enfrentarse a Alcaraz.

“Necesito pasar más tiempo en la gira, al menos para practicar con los jugadores profesionales, aunque no juegue muchos partidos oficiales”, dijo Nadal el día antes de la exhibición. “Eso es lo importante ahora mismo, volver a tener ritmo. No he podido jugar como esperaba. Tuve que retirarme en Doha, así que ya veremos”.

En el tenis masculino se está produciendo una especie de paso de la antorcha. El eterno rival de Nadal, Roger Federer, se retiró con sus 20 títulos de Grand Slam hace dos años. Nadal se mantuvo en la gira, pero es una gran incógnita si seguirá sumando Grand Slams.

Novak Djokovic, que cumplirá 37 años en mayo, podría ser el único jugador dominante de esa generación que sigue cerca de su mejor momento. El mejor jugador del mundo ganó el año pasado tres de los 24 grandes títulos de su carrera.

Pero hay una generación más joven de jugadores que está entrando en escena. Alcaraz, de 20 años, ya ha ganado dos grandes torneos. Jannik Sinner, de 22 años, ganó su primer título de Grand Slam al hacerse con el australiano, venciendo a Djokovic en semifinales antes de remontar dos sets en contra para derrotar al ex número 1 Daniil Medvedev.

“Yo diría que el juego está en buenas manos y ha estado en grandes manos”, dijo el ocho veces campeón de majors Andre Agassi, que promocionaba la exhibición en su ciudad natal. “Solo hemos visto y seguiremos viendo probablemente a la mejor generación que jamás haya jugado a este deporte, y podría decirse que tendríamos suerte si alguna vez volvemos a tener algo parecido”.

Agassi dijo que animó a Alcaraz a aprender todo lo que pueda de Nadal.

“Es un tipo del que se puede decir que a lo largo de los años se ha manejado con clase, dignidad y también humildad”, dijo Agassi. “Es auténticamente real. Cuando hablas del Abierto de Francia, ahora mismo está a una vida de distancia para él porque lo único que importa es lo que va a hacer (el sábado por la noche), lo que va a hacer (el domingo), lo que va a hacer en cada paso de su día”.

Alcaraz dijo que se ha inspirado mucho viendo a Nadal a lo largo de los años, destacando en particular su capacidad para luchar por cada punto, que le ha dejado una impresión especialmente duradera. Eso se demostró de nuevo en la exhibición cuando Nadal luchó contra cinco puntos de partido en el super desempate.

“La forma en que encuentra soluciones cuando las cosas no van bien, creo que es increíble”, dijo Alcaraz. “Diría que eso es lo más que he aprendido de él y lo que intento poner en mi propio juego”.

¿Cuánto juego le queda a Nadal?

Ni siquiera está seguro en este momento, a medida que se acerca el final de una de las mejores carreras de todos los tiempos.

“Es mi cuerpo más que nada porque mi mente está sana”, dijo Nadal. “Siento pasión por lo que hago”.