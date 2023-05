Bienvenidos a Las Vegas: Wrexham planea una gran fiesta de campeonato

WREXHAM, Gales – La fiesta continuó para Wrexham el martes, cuando los dueños de Hollywood, Ryan Reynolds y Rob McElhenney, se unieron a un desfile en autobús descubierto para celebrar el ascenso del equipo de fútbol galés.

Los actores se divirtieron con los jugadores y los fans, que acudieron en masa para celebrar el regreso del club a la liga inglesa de fútbol tras 15 años de ausencia.

El equipo también viajará a Las Vegas como recompensa por haber ganado la Liga Nacional con un total récord de 111 puntos.

El delantero Paul Mullin reveló los planes durante una entrevista con el podcast Footballers’ Football la semana pasada.

“(Nos vamos) a Las Vegas”, dijo Mullins. “Tomaremos el avión y nos iremos a Las Vegas, que será increíble”.

Hey @Wrexham_AFC @VancityReynolds @RMcElhenney Are you ready to see what Vegas is all about? 🥳🏆 We want to host you and make your stay unforgettable! We’re already planning the welcome dinner. How does a feast fit for champions sound? pic.twitter.com/WDuI0k98l8

— Resorts World Las Vegas (@ResortsWorldLV) May 2, 2023