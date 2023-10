La pavimentación para el Grand Prix de Las Vegas se acerca a la recta final

octubre 4, 2023 - 8:44 am

El sitio de construcción de la Fórmula 1 se ve en las Fountains of Bellagio el 25 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Quedan seis semanas para la inauguración del Grand Prix de Las Vegas y los equipos se apresuran a preparar el circuito.

De aquí al fin de semana de la carrera, que será del 16 al 18 de noviembre, se completará la pavimentación final, la construcción de puentes provisionales, la instalación de barreras e iluminación y la colocación de anuncios a lo largo de la pista de 3.8 millas.

Funcionarios del Grand Prix de Las Vegas (LVGP) están trabajando con 25 departamentos del Condado Clark y 35 dueños de negocios dentro del área de la pista para asegurar que el tramo final del trabajo se desarrolle de la mejor manera posible.

“Hay mucha más gente involucrada en esto que solo el equipo de LVGP”, dijo Terry Miller, de Miller Project Management, que dirige las obras de infraestructura para la carrera. “Se trata de un proyecto que afecta a todo el valle”.

Mientras continúan los trabajos en la zona de espectadores que se está construyendo sobre las fuentes del Bellagio, dos carriles de Las Vegas Boulevard en dirección sur entre Flamingo Road y Bellagio Drive permanecerán cerrados hasta que concluya la carrera. La acera frente al Bellagio en Las Vegas Boulevard también estará cerrada durante ese tramo.

Esta semana tendrá lugar la pavimentación final de la superficie de la carrera en Koval Lane, entre Rochelle Avenue y Westchester Drive.

“Es la última zona importante de la pista en la que estamos trabajando”, dijo Miller el martes durante una presentación a la Comisión del Condado Clark. “Trabajaremos en un par de semanas en la intersección de Harmon y Koval, pero esta es la última parte importante de la superficie de la pista”.

Como parte de ese trabajo, Koval verá alternando cierres de carril entre Rochelle y Westchester de 1 a.m. a 5 p.m. todos los días hasta el miércoles. Koval dirección sur se cerrará al tránsito entre Rochelle y Westchester entre 1 a.m. y 5 p.m. Jueves. El tránsito se reducirá a un carril durante ese tiempo.

La mayor interrupción del tránsito también tendrá lugar el jueves, con el cruce de Koval y Flamingo Road programado para cerrarse entre las 6 a.m. y las 10 a.m.

Instalación de alumbrado

La iluminación se instalará esta semana entre las 9 p.m. y las 6 a.m. hasta el viernes en Sands Avenue entre Las Vegas Boulevard y Koval. Los carriles se cerrarán durante esas horas de trabajo.

También está previsto que el viernes se instale alumbrado en Las Vegas Boulevard en dirección sur entre Bellagio y Harmon Avenue. Los cierres y reducciones de carriles tendrán lugar desde la medianoche hasta las 9 a.m. del viernes en ese tramo del Strip.

La intersección de Harmon y Audrie Street permanecerá cerrada desde las 9 p.m. hasta las 8 a.m. todos los días hasta el viernes para instalar un puente provisional para vehículos.

La semana que viene, la mayor parte de los trabajos que afectarán a los automovilistas consistirán en instalar alumbrado de vías en varios tramos de la carretera. Está previsto que los trabajos se lleven a cabo entre las 9 p.m. y las 6 a.m. diarias de la próxima semana en Harmon, entre Las Vegas Boulevard y Koval; en Koval, entre la estructura del pit de la Fórmula Uno y Sphere; y en un pequeño tramo de Sands, cerca del cruce con Las Vegas Boulevard.

Adaptando la G2E

Los equipos están teniendo en cuenta el hecho de que la Global Gaming Expo (G2E) tendrá lugar del 9 al 12 de octubre en el Venetian Expo y no realizarán obras durante el día en Sands durante la feria, que atrajo a 25 mil asistentes el año pasado.

“Hemos ajustado nuestro calendario para que en la semana del 8 de octubre no estemos perjudicando la situación del tránsito para la conferencia G2E que se va a celebrar”, dijo Miller. “Teníamos previsto colocar barreras en la carretera de Sands. Ahora lo hemos trasladado una semana más para poder adaptarnos a lo que ocurrirá en G2E”.

La semana del 15 de octubre se instalarán las barreras de las vías en Sands, entre Sphere y el Strip, y el alumbrado en Harmon, entre Las Vegas Boulevard y Koval.

“Ahora vamos a empezar a transformar las calles en lo que llamamos la pista fría”, dijo Miller. “Verás las barreras y podrás pasar con el auto por delante de las barreras que, de hecho, serán el circuito de carreras”.

La construcción del puente Flamingo sobre Koval también tendrá lugar la semana del 15 de octubre, con un cierre de cinco días de la intersección prevista durante la semana.

Los planes para la semana del 29 de octubre incluyen el comienzo de la colocación de los anuncios que alinearán partes de la pista y la instalación de barreras en Sands.

“Cuando lleguemos a la primera semana de noviembre, habremos terminado prácticamente con la instalación de la pista en la vía pública”, declaró Miller.

Cuando termine la carrera y las calles vuelvan a la normalidad, la comisionada del Condado Clark, Marilyn Kirkpatrick, quiere que el equipo del Grand Prix de Las Vegas vuelva y presente a la comision un resumen posterior al evento e identifique cualquier cosa que se pueda hacer para garantizar que el montaje de la carrera en años venideros afecte menos a las carreteras de la zona y a los automovilistas.

“Si esto se convierte en algo a largo plazo, no quiero tener que hacer los puentes cada vez. Tal vez sea algo que haya que considerar (hacer) más permanente”, dijo Kirkpatrick. “El primer año es el más desordenado -eso es lo que todos me han estado diciendo-, así que no se tolerará que el segundo año sea igual”.