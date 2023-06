La F1 busca comisarios para el Grand Prix de Las Vegas.

Si te perdiste la oportunidad de comprar boletos para la inauguración del Grand Prix de Las Vegas, hay otra manera de acercarse a la acción.

La Fórmula Uno anunció el viernes que está aceptando solicitudes para comisarios de carrera y proveedores de servicios de apoyo a los comisarios para la carrera de noviembre.

Looking to get involved at the inaugural race? The #LasVegasGP is now accepting applications for experienced race marshals and marshal support service providers for the much-anticipated race weekend November 16-18.

